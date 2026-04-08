Iberdrola lanza la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera

Iberdrola inicia la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera, con los que reconoce e impulsa los mejores proyectos puestos en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto desde hoy, miércoles 8 de abril, hasta junio.

La gran novedad y las categorías de esta edición

La principal novedad de los VII Premios Iberdrola Supera radica en la incorporación de dos nuevas categorías:

Supera Salud y Bienestar , para dar reconocimiento y fomentar aquellas iniciativas que, a través del deporte, mejoren la salud y el bienestar de las personas, ya sea mediante programas de ejercicio, nutrición o salud mental.

, para dar reconocimiento y fomentar aquellas iniciativas que, a través del deporte, mejoren la salud y el bienestar de las personas, ya sea mediante programas de ejercicio, nutrición o salud mental. Supera Veteranas, con la que se distinguirá aquella actividad, proyecto y/o programa que destaque por el fomento del deporte entre mujeres adultas para que sigan compitiendo y potenciando su rendimiento en un entorno adaptado a su edad.

Estas se suman a las seis que han caracterizado a estos galardones en sus ediciones anteriores:

Supera Base, que premia iniciativas que fomenten el deporte de cantera entre niñas de hasta 16 años.

Supera Competición, que distingue aquellas acciones que favorezcan la incorporación de mujeres (a partir de los 16 años) a la competición.

Supera Social, que reconoce actuaciones que impulsen la integración de mujeres en riesgo de exclusión social a través de la práctica deportiva.

Supera Inclusión, que pone en valor proyectos ejemplares para la práctica deportiva de personas con discapacidad.

Supera Difusión, que homenajea acciones que transmitan la importancia del papel de la mujer en el deporte y divulguen los logros de nuestras deportistas.

Supera Impulso Rural, que premia iniciativas que fomenten la práctica deportiva de niñas o mujeres en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Un jurado de máxima excelencia

Los proyectos presentados serán analizados por un jurado de honor compuesto por grandes personalidades del mundo del deporte y de los medios de comunicación como Carolina Marín, Teresa Perales, Iker Casillas, Sandra Sánchez, Ona Carbonell, Susanna Griso o Alexia Putellas. Cada una de las categorías citadas contará con una dotación de 50.000 euros, para un total de 400.000 euros.

Carolina Marín. / Cedida

En su sexta edición, los Premios Iberdrola Supera igualaron el récord de candidaturas alcanzado, previamente, en 2024, con 1.300. En total, desde su primera entrega en 2020, la compañía ha recibido más de 5.300 proyectos.

Iberdrola, pionera en la apuesta por la igualdad a través del deporte

Desde 2016, Iberdrola es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres en España. Actualmente, apoya, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. Con su compromiso, en esta década, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80%, hasta rozar las 820.000.

Con el deporte paralímpico

El impulso de la eléctrica también se extiende al deporte paralímpico. Desde su creación, en 2005, colabora con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para su preparación y participación en competiciones de máximo nivel.

Además, Iberdrola, a través de su Fundación en España y en colaboración con el Comité Paralímpico Español, concede becas de formación universitaria y de posgrado a deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP, facilitando así su capacitación profesional y su futura integración laboral tras la retirada deportiva.

La compañía es, asimismo, una de las entidades colaboradoras del programa Universo Mujer, una iniciativa integral orientada al desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad a través de los valores del deporte.