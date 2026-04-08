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Balonmano / Clasificación para el Mundial 2026

La España de Elba Álvarez sufre para vencer a Grecia

La zamorana anotó dos goles en el triunfo por 22-24 en Kozani

La zamorana Elba Állvarez.

La zamorana Elba Állvarez. / RFEBM

Efe

Madrid

La selección española femenina de balonmano, con la zamorana Elba Álvarez en sus filas, prolongó su inmaculado camino hacia el Europeo de diciembre al imponerse ayer por ajustado 22-24 a la de Grecia en la localidad helena de Kozani.

El marcador reflejó los numerosos apuros que las "Guerreras", que llegaban a la cita con el billete asegurado para el Europeo como primeras de grupo, padecieron para doblegar a un rival al que en la ida golearon por un contundente 35-15.

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En esta ocasión, los errores en el lanzamiento lastraron a las de Joaquín Rocamora, que desperdiciaron una renta de cuatro goles (4-8) mediada la primera mitad, a un inesperado sufrimiento que no tuvo peores consecuencias gracias al buen hacer de Elba (que firmó dos tantos), los goles de So Delgado y el buen hacer de la portera Nicole Morales en los últimos minutos.

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