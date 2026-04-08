La España de Elba Álvarez sufre para vencer a Grecia

La selección española femenina de balonmano, con la zamorana Elba Álvarez en sus filas, prolongó su inmaculado camino hacia el Europeo de diciembre al imponerse ayer por ajustado 22-24 a la de Grecia en la localidad helena de Kozani.

El marcador reflejó los numerosos apuros que las "Guerreras", que llegaban a la cita con el billete asegurado para el Europeo como primeras de grupo, padecieron para doblegar a un rival al que en la ida golearon por un contundente 35-15.

En esta ocasión, los errores en el lanzamiento lastraron a las de Joaquín Rocamora, que desperdiciaron una renta de cuatro goles (4-8) mediada la primera mitad, a un inesperado sufrimiento que no tuvo peores consecuencias gracias al buen hacer de Elba (que firmó dos tantos), los goles de So Delgado y el buen hacer de la portera Nicole Morales en los últimos minutos.