La "Carrera del Toro Enmaromado" regresa con fuerza a Benavente y mantiene su carácter benéfico colaborando con AFIBE

La ciudad de Benavente se prepara para vivir una de sus citas deportivas y culturales más emblemáticas con la celebración de la vigésimo primera edición de la Carrera del Toro Enmaromado, un evento ya consolidado en el calendario local. Una cita que cada año reúne a numerosos participantes y espectadores, además de gozar de un marcado carácter benéfico.

La carrera mantiene su espíritu: colaboración con AFIBE

Organizada por el Club Benavente Atletismo, la prueba mantiene intacto su espíritu popular y solidario, reforzándolo en esta ocasión con una causa especialmente significativa: todo lo recaudado será donado íntegramente a la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Benavente (AFIBE).

Mantener viva la tradición

La presentación oficial tuvo lugar en el Edificio Administrativo El Ferial, donde estuvieron presentes la concejala de Deportes, Elena Justo, la presidenta de AFIBE, Eva María Pacho, y los representantes del Club Benavente Atletismo, Miguel Ángel Tranche y José Carlos Charro. Todos ellos coincidieron en subrayar la importancia de mantener viva esta tradición deportiva, que combina el carácter festivo del Toro Enmaromado con un compromiso social creciente.

Día y hora de la carrera

La carrera se celebrará el sábado 11 de abril, a partir de las 19:30 horas, momento en el que sonará la característica tercera bomba, señal inequívoca del inicio del recorrido. Como es habitual, la salida tendrá lugar desde el toril municipal, un espacio que abrirá sus puertas una hora antes para que vecinos y visitantes puedan conocer de cerca uno de los lugares más simbólicos de esta tradición benaventana.

Cartel de la Carrera del Toro Enmaromado de 2026 / Cedida

Recorrido

El recorrido seguirá el trazado tradicional de la carrera del toro enmaromado, aunque este año se ha introducido una modificación puntual debido a las obras en la Calle La Rea, desviándose el itinerario por la Calle Herreros. Aun así, la esencia del recorrido se mantiene intacta, permitiendo a los corredores vivir la experiencia completa de esta peculiar prueba.

Inscripciones

Las inscripciones podrán realizarse el mismo día del evento, hasta media hora antes del inicio, con un coste simbólico de 3 euros, destinados íntegramente a AFIBE. Además, los 300 primeros inscritos recibirán una camiseta conmemorativa, un detalle que refuerza el carácter participativo y festivo de la cita.

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