El calendario final se hace propicio para el CB Zamora

El CB Zamora llega con los deberes hechos a la recta final de la liga en la que le espera un calendario bastante asequible para clasificarse para el play off de ascenso a ACB. Tras la victoria contra el Fuenlabrada, último de los serios aspirantes al ascenso que le quedaban, los zamoranos tendrán ahora que medirse con enemigos con un nivel similar al suyo, y varios ocupan puestos en la parte baja de la clasificación, lo que, por otra parte, también es un problema ya que estarán extramotivados para evitar el descenso en esta recta final de la temporada.

El próximo fin de semana visitará el Ángel Nieto el Fibwi Mallorca que ha sumado 9 victorias, tres menos que el CBZ, pero no tiene la permanencia asegurada por lo que necesita sumar lo antes posible las victorias que le den la tranquilidad. El 19 de abril, el CB Zamora visitará a un Melilla que solo ha ganado cinco partidos, pero se encuentra a solo dos victorias de la salvación, lo que le convierten también en un equipo complicado. Y el 21 de abril, el rival será Cartagena y el CB Zamora volverá a jugar fuera de casa, esta vez contra un rival que figura a una sola victoria del descenso, por lo que será también un enemigo complicadísimo, y más en su cancha.

El siguiente partido en casa será contra Cantabria, un rival que figura con dos victorias menos. Y el último desplazamiento será a Oviedo, un equipo de potencial parejo al equipo zamorano, pero que está cuajando una brillantísima segunda vuelta que le ha llevado a situarse en la cuarta posición codeándose con las grandes plantillas de la Liga. Y la liga regular finalizará en el Ángel Nieto contra un Alicante que figura ligeramente por encima en la tabla pero que puede llegar a Zamora a disputarle a los blanquiazules la clasificación para el play off.

El CB Zamora es actualmente el décimo clasificado, es decir, el primero que se pierde la fase de ascenso que jugarán los que terminen entre el segundo y el noveno puesto al final de la Liga. El campeón de Liga ascenderá directamente, mientras que del 2 al 9 se emparejarán formando eliminatorias de cuartos de final. Posteriormente habrá semifinales, y en la final se decidirá la otra plaza de ascenso a la ACB.

Pese a estar tan cerca de ese noveno puesto, el CBZ no lo tiene nada fácil porque son dos las victorias que le separan del Hestia Menorca, también con 26 partidos jugados y de Fuenlabrada y Alicante, que ya han jugado 27 encuentros. Alicante se presenta como el principal enemigo a batir porque tendrá que enfrentarse todavía al CBZ y además en el Ángel Nieto.

Lucha por el liderato

En la cerrada lucha que mantienen desde el comienzo de la liga por ese valiosísimo primer puesto, Coruña y Obradoiro disputarán esta semana un partido trascendental en el Coliseum de A Coruña, y la entidad naranja informó de que ya no quedan entradas a la venta. "Las entradas volaron. Todo listo para el gran derbi de la temporada", apuntó la entidad coruñesa en su comunicado.

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El Básquet Coruña llega al derbi como líder en solitario de Primera FEB, pero con una sola victoria de ventaja sobre su vecino, que se llevó el derbi de la primera vuelta ya que el Leyma deberá cumplir todavía la jornada de descanso. Una victoria santiaguesa pondría el ascenso al rojo vivo.