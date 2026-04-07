Zamora CF: seis puntos perdidos en el tiempo de añadido

Fuera de play-off por deméritos propios. El Zamora CF inicia el tramo final de la temporada 25-26 consciente de la necesidad de recuperar su mejor versión en estas siete finales que tiene por delante para cumplir con el reto marcado del play-off, aunque, bien es cierto que, a pesar del doloroso tropiezo de este domingo (2-3), la plantilla de la capital del Duero sigue en la pelea y es sexta con 46 puntos, empatada con la zona de fase de ascenso y a solo uno de la tercera plaza, conscientes de que el Pontevedra tiene mañana un aplazado ante el Arenas que podría hacer bajar un escalón a los de la capital del Duero.

La gran realidad es que, ante Unionistas de Salamanca, el equipo de Óscar Cano se adelantó por dos veces, pero no fue capaz de cerrar el derbi en una segunda parte para olvidar en la que hizo gala de una preocupante falta de contundencia en los minutos finales, lo que dio alas a los charros y se tradujo en dos goles rivales en el tiempo de añadido que pusieron el definitivo 2-3.

GALERÍA | Imágenes del partido entre el Zamora CF y Unionistas de Salamanca /

Asignaturas pendientes

Más allá de la necesidad de mejorar la imagen y las prestaciones en el terreno de juego, el Zamora tiene más asignaturas pendientes y una de ellas es la mejora en el rendimiento defensivo. La falta de intensidad y el adolecer de una mayor contundencia, ha llevado al equipo a encajar hasta 6 goles en los tiempos de añadido (una más si se tiene en cuenta el extra del primer acto), algunos de los cuáles han costado puntos.

Fue el Tenerife, en la ida, el primero en acertar con el tiempo reglamentario cumplido, aunque ese gol de Nacho en el 90+9’ solo sirvió para cerrar el encuentro ya que supuso el 3-1 definitivo. Mucho más doloroso fue ante el Real Avilés una jornada después en lo que fue un drama similar que el vivido ante Unionistas. Ahí los zamoranos también se adelantaron por dos veces, pero los visitantes, cuando todo invitaba al reparto de puntos (2-2 en el minuto 89’), acertaron en el 96’ para poner el 2-3 final. Otro ejemplo de gol encajado en el tiempo extra fue ante el Guadalajara (97’) aunque en esa ocasión la victoria pudo mantenerse, mientras que ante el Celta Fortuna se perdieron dos puntos en el añadido con una diana de Álvaro en el 99’ que obligó al 3-3 definitivo.

Estos ejemplos se unen al del Domingo de Resurrección sumando un total de 6 puntos perdidos que ahora se echan de menos.