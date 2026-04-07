Fuentesaúco prepara una fiesta del atletismo para celebrar el décimo aniversario de sus 10 y 5 kilómetros

La Diputación de Zamora albergó hoy la puesta de largo de la décima edición de la prueba "10 y 5 kilómetros Villa de Fuentesaúco", una cita que tanto el ayuntamiento de la localidad zamorana como su organización aspiran a convertir en toda una fiesta el próximo 12 de abril.

Una prueba para dinamizar y mostrar la localidad

La carrera fue presentada por el diputado de Deportes Juan del Canto quien, como anfitrión del acto, agradeció el esfuerzo de todos los implicados en este evento que permite "dinamizar la provincia y, en concreto, Fuentesaúco a través del deporte", dando así continuidad a esa labor de "mostrar las riquezas" de dicha localidad que ha tenido lugar durante Semana Santa con "actos culturales" de envergadura.

En busca de los 600 participantes

Esa función, la de promoción del territorio y dinamización rural, la cumplirá esta prueba gracias al apoyo tanto de Diputación de Zamora como del Ayuntamiento de Fuentesaúco, encarnado ayer por su alcalde José María Ramos en la presentación de esta cita que "cuenta ya con 400 participantes inscritos, esperando que se superen los 600 en próximos días" y que crece bajo la idea de "mezclar deporte, salud y convivencia". Todo ello, "bajo el apoyo de firmas e instituciones, así como la labor de Francisco Javier Mendo", al cargo de la organización.

Una fiesta para hacer pueblo

Fue precisamente Mendo quien se encargó de desgranar otros detalles de la prueba y mandar el mensaje que recoge la décima edición de los "10 y 5 kilómetros Villa de Fuentesaúco". "Queremos que la carrera sea una jornada de convivencia y diversión, de ahí su lema "running rural", porque la idea es hacer pueblo y pasar juntos la jornada", indicó.

La carrera, abierta a todos

La fiesta que prepara Fuentesaúco tiene también claro que busca la máxima participación posible, de ahí que cuente también con carreras para todos, buscando "que participen el máximo de niños posible". Así, además de las habituales categorías de senior, júnior y los diversos estratos de veteranos, también habrá categorías de menores desde Sub-6 a Sub-18.

Así será el circuito

En cuanto al circuito de la décima edición, este también se ha pensado para que todo aquel que quiera participar pueda hacerlo, no gozando de gran exigencia y recuperando "un trazado con más carretera y rectas más largas que tanto gustan", según apuntó Mendo.

Inscripción y colaboración con causa benéfica

Para participar, las inscripciones continúan abiertas todavía en la página web smartchip.es con un coste de 6 euros para los adultos y 3 euros para las categorías inferiores, destinándose toda la recaudación de forma íntegra para la investigación para la lucha contra la fibrosis quística, causa con la que se involucra este año la prueba.