El VI Memorial Javier Pérez incorpora la modalidad de pickleball

La sexta edición del Memorial Javier Pérez incluirá este año la modalidad de pickleball, un nuevo deporte de raqueta, que convivirá con los habituales de tenis y padel. El CTP Zamora organiza de nuevo esta competición con un marcado carácter popular en colaboración con Azyca que aporta el carácter solidario a estas pruebas que se desarrollarán del 10 al 26 de abril en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal de Zamora.

Representantes de las entidades promotoras comparecieron ayer en Caja Rural para presentar el torneo que comienza el próximo día 10 con el torneo de tenis para las categorías federadas: en todas las categorías de benjamín a veteranos. El día 11 echará a andar la competición de tenis en las categorías de promoción también para todas las categorías y en las modalidades de parejas, incluida la mixta.

El cuadro de padel se desarrollará del 11 al 19 de abril en benjamín, infantil, alevín, cadete y absoluto, también abierto a parejas mixtas.Y la principal novedad será el torneo de pickleball que se disputará el 12 de abril para menores de 16 años (individual y dobles) y absoluto masculino y femenino y dobles. Ángel Alfonso, del CTP Zamora, explicó cque el Pickleball es una modalidad que ha acogido ya la Federación Española de Tenis. Se trata de un deporte que se disputa en una pista un poco más reducida que la de padel, similar a la de badminton, con una reglas similares a las de otros deportes de raqueta como badminton, tenis de mesa, tenis o padel; se juega con una pelota de plástico con agujeros, es un deporte muy familiar, para todas las edades, muy sencillo de jugar y está creciendo mucho en toda España. Alfonso animó a los zamoranos a que acudan el día 12 a participar en esta actividad novedosa. Las inscripciones se cerrarán este miércoles día 8 a las 22 horas en la página web del Club de Tenis y Pádel Zamora (623 439024). En cuanto a los federados, se formalizará en la plataforma de la Federación de Tenis.

Noticias relacionadas

La presidenta de Azyca, Pilar de la Higuera, que estuvo acompañada en el acto por varios directivos, explicó que se trata de un torneo que cuenta ya con una antigüedad parecida a la de la propia asociación del cáncer zamorana: «Es un torneo que transmite valores con los que coincide Azyca: el agradecimiento y reconocimiento del trabajo que durante su vida hizo Javier Pérez, una persona que murió de cáncer, y dedicó parte de su vida a enseñar a nuestros niños y jóvenes el deporte del tenis, con una vocación y un entusiasmo especial». De la Higuera destacó también que este torneo «une salud y trabajo por la salud, porque trabajar por el deporte con niños y niñas, es trabajar en salud de presente y de futuro. Unir salud y solidaridad es otro valor que nosotros queremos transmitir y que se transmite desde este torneo y a lo largo del año en la Escuela de Tenis». Y por último la presidenta de Azyca destacó el «valor de la convivencia, una convivencia enriquecedora entre mayores y pequeños y jóvenes, y una convivencia familiar. Se genera un ambiente extraordinario que también es loable».