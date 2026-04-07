Tiro al plato
El Jaral presenta su VII Gran Premio Diputación de Zamora, cita especial en el 30º aniversario del club
La competición, que tendrá lugar el 12 de abril, contará con tiradores ellegados de diferentes puntos de España y Europa
El Club Deportivo El Jaral está de aniversario y celebrará tal efeméride en esta temporada buscando superarse. Intento que parece patente en una de sus pruebas más relevantes, el Gran Premio Diputación de Zamora, que se convierte este año en una cita internacional durante su séptima edición. Un capítulo que promete gran espectáculo en las instalaciones de la entidad el próximo 12 de abril.
La importancia del tiro al plato
Así quedó claro en una presentación que abrió Juan del Canto, diputado de deportes, como anfitrión en la Diputación de Zamora destacando la relevancia de la disciplina en la provincia. "El tiro al plato requiere de nuestro apoyo porque es importante mantener ese compromiso con un deporte como este, que cuenta con tanta afición en la provincia", destacó Del Canto, asegurando que "hay que apostar por estas disciplinas que están tan arraigadas en los pueblos" y que, a mayores, "ponen su esfuerzo en alcanzar el nivel que tiene, por ejemplo, el tiro al plato en la provincia". Una excelencia que alcanza tanto por sus deportistas como "por las instalaciones de El Jaral, que merecen ser enseñadas y presumir de ellas".
Grandes instalaciones para un gran premio
Esas instalaciones, "dentro de las cinco mejores de España cuando se habla de un campo de foso universal de una sola cancha", según indicó Alberto Marcos, serán el escenario ideal del VII Gran Premio Diputación de Zamora. Cita que el presidente de la entidad destacó por "su arraigo en Castilla y León" y su relevancia dentro de la región, si bien ha crecido hasta convertirse en una prueba internacional. "Tendremos tiradores de diferentes puntos de España y, en esta ocasión, también de Portugal e Italia que acuden con motivo de otras tiradas nacionales celebradas para días cercanos", comentó Marcos.
78 tiradores y muchos premios
Con estos ingredientes, se espera una competición de máximo nivel en El Jaral. Una prueba que contará con un máximo de 78 tiradores, estando las plazas prácticamente cubiertas a días de su celebración; y que, como es habitual, mantendrá su sistema de competición y premiará a los seis mejores de la clasificación general, así como a los dos mejores de cada categoría (de Primera a Cuarta), incluyendo también a dos grupos crecientes en participación a lo largo de los años: damas y veteranos.
Con la ilusión por bandera
Por otra parte, esta tirada será especial en El Jaral no solo por la dimensión que tiene ya el Gran Premio Diputación de Zamora, sino también por efectuarse dentro del 30º aniversario del club. Una efeméride que se ha programado "con gran ilusión", según comentó Alberto Marcos, afirmando que se encara el futuro "con ganas de superarse", de superar todo el crecimiento experimentado hasta ahora por la entidad. Una evolución que Del Canto aseguró nace del "trabajo y el esfuerzo" que Marcos y el resto de miembros de El Jaral demuestran por el amor que procesan por el tiro al plato y que espera plasmarse también en esta cita del 12 de abril.
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