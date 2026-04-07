El Club Zamorano de Taekwondo se luce en Plasencia

El Club Zamorano de Taekwondo firmó una brillante actuación en el X Campeonato de la Ciudad de Plasencia, celebrado el pasado 28 de marzo, una cita que reunió a deportistas de distintas categorías y en la que la expedición zamorana volvió a demostrar su solidez, su trabajo de base y la amplitud de un proyecto que sigue creciendo año tras año. Con un nutrido grupo de competidores sobre los tapices extremeños, el club regresó a casa con un botín de medallas que confirma el buen momento de la entidad y el empuje de sus jóvenes promesas.

Categoría sénior

En la categoría sénior llegó uno de los triunfos más destacados de la jornada, con Ángel Domínguez proclamándose campeón en -74 kilos tras una competición impecable que le permitió colgarse el oro. A su estela, Alejandro Alonso firmó un meritorio bronce en -63 kilos, completando así una actuación sobresaliente para los representantes zamoranos en la franja absoluta.

Categoría júnior

El nivel se mantuvo en la categoría júnior, donde Duna de la Cruz se alzó con la medalla de plata en -46 kilos, un resultado que refleja su progresión y su capacidad para competir con solvencia en escenarios exigentes. En esta misma categoría también participaron Rodrigo Martín (-51 kg) e Irene Villar (-52 kg), quienes, pese a no alcanzar el podio, sumaron experiencia valiosa en un campeonato de alto nivel.

Dos de los zamoranos festejan su éxito en el podio de Plasencia. / Cedida

Categoría cadete

Los cadetes también aportaron metales al medallero del club. Sofía Martín logró un bronce en -55 kilos tras una competición muy disputada, mientras que Ainhoa García defendió los colores zamoranos en -41 kilos, completando una actuación que refuerza el trabajo que el club realiza con esta generación intermedia.

Categorías inferiores

El grueso de las medallas llegó desde la cantera más joven, la categoría precadete, donde el Club Zamorano de Taekwondo volvió a demostrar la fortaleza de su base formativa. Raúl Colino se proclamó campeón en +52 kilos, firmando una de las actuaciones más sólidas del torneo. A él se sumaron las platas de Aria Villacorta (-48 kg) y Carmen Campano (-27 kg), ambas protagonistas de combates muy disputados. El capítulo de bronces lo completaron Eduardo Turuelo (-27 kg) y Enrique Casado (-30 kg), que supieron resolver con madurez sus respectivos cuadros competitivos.

Además, el club contó con la participación de Celia Wen Prieto (-33 kg), Xoel Otero (-30 kg) e Ian García Vargas (-27 kg), jóvenes deportistas que continúan acumulando experiencia y minutos de combate, fundamentales para su desarrollo futuro.