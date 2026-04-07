Ale Marcelo, jugador del Zamora CF, operado con éxito de su lesión

Ale Marcelo ha sido intervenido con éxito en su rodilla izquierda, afectada por una lesión que ha obligado al jugador rojiblanco a no poder jugar con el Zamora CF en este final de temporada.

La rodilla deja al centrocampista en cuatro partidos

Así lo indicaba el club en redes sociales, afirmando que Ale Marcelo había sido "Intervenido quirúrgicamente con éxito de una menisectomía parcial del menisco interno". Una lesión que ha llevado al refuerzo invernal a terminar la temporada con solo cuatro partidos en su haber y un total de 100 minutos de juego.

En breve, arranca la rehabilitación

El centrocampista fue operado en el hospital Ibermutuamur por el Doctor Trilla, acompañado del Doctor Ramos y el fisioterapeuta rojiblanco David Ramírez, a quienes el club ha dado las gracias por el exquisito tratamiento al jugador.

Ahora, Ale Marcelo se recupera de la intervención y en unas semanas iniciará ya el proceso de rehabilitación pensando en volver a los terrenos de juego el próximo curso.