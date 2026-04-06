Martín y Vicente, ganadores de "La Senda del Oro" 2026

Manuel Martín y Ángel Vicente se alzaron como vencedores de “La Senda del Oro” 2026, prueba que celebraba la tercera edición de su Trail y la séptima campaña de su marcha con la localidad de Pino del Oro como protagonista.

Una cita consolidada con decenas de deportistas

“La Senda del Oro” regresó con fuerza al calendario deportivo el pasado fin de semana reuniendo a más de 230 deportistas que tomaron la salida en Pino del Oro entre los participantes de la ruta larga, compuesta por un trazado de 20 kilómetros, y la ruta corta, cuya distancia era justamente la mitad.

Martín se lleva la categoría reina

La victoria en esta ocasión, dentro de la categoría reina, fue a parar a manos de Manuel Martín al conseguir cruzar la línea de meta con un tiempo de 1:55:03 que le permitió disfrutar de la victoria en solitario. Eso sí, no con demasiada ventaja sobre Jesús Martín (CD Montañera Zamora) que completó el recorrido apenas medio minuto después. El podio masculino de los 20 kilómetros lo cerró el “triduero” Alejandro Montalvo.

Galván, la más rápida en los 20 kilómetros

En categoría femenina, la vencedora de la distancia larga fue Cristina Galván (Zamora Corre) que con una maca de 2.32.52 superó tanto a Nahiane De Paz (Amtesak) como a Susana Mezquita (Trail La Raya), siendo esta´ultima vencedora en categoría veterana femenina A.

Vicente, triunfo en solitario

El cuadro de honor se completó con los podios de la modalidad de diez kilómetros. Distancia que tuvo en Ángel Vicente a su claro vencedor, ya que completó el trazado en apenas 57 minutos y 36 segundos, obteniendo minuto y medio de renta en meta sobre el segundo clasificado Julio Alberto Hernández (Benavente Atletismo); y dos minutos respecto al tercer atleta de la clasificación, Francisco San Fructuoso.

Lorena Martín se lleva los 10 kilómetros

En categoría femenina, Lorena Martín (CD Ironbayo) fue la ganadora de los diez kilómetros con una marca de 1:14.52, imponiéndose a Maite Pascual (CD Cedadea) en una dura pugna por el primer puesto de un podio que cerró Isabel Caballero (Tigres y Panteras Trail).