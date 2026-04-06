El CD Villaralbo entra en el tramo final con necesidad de victorias para sellar la permanencia en Tercera RFEF

El punto logrado por el CD Villaralbo ante el Mojados (1-1) este pasado sábado en casa se quedó corto para las necesidades de los azulones que afrontan la recta final de la competición con ganas de dar por zanjada la permanencia en Tercera RFEF. El entrenador admitió que "merecimos un poco más" que el rival, pero todos son conscientes en el club que ahora mismo no queda otra que seguir. "Sabemos que ahora todos los partidos son muy igualados porque la gente se está jugando muchísimo. Es un punto que nos mantiene a la misma distancia de la permanencia" que cifran en los 36 puntos. "El empate no lo damos como positivo ni mucho menos porque aquí en Los Barreros, donde estábamos siendo un equipo muy fiable, queríamos volver a conseguir tres puntos", recordó el técnico quien insistió en que no queda otra que seguir adelante. "Por lo que se ve y por los resultados, quizá la salvación va a estar un poquito más baja de 36 puntos. Entonces a lo mejor con una victoria podemos estar hablando de que el Villaralbo puede seguir un año más dentro de la división. Pero hasta que no llegue esa victoria, los pies en el suelo, porque todavía nos queda trabajo que hacer", comentó Oji.

Tramo final

El equipo entra ahora en una nueva fase de la competición en la que hará frente a los últimos cinco partidos, con el reto de lograr cuanto antes los objetivos. El primer paso tratarán de darlo este próximo fin de semana en su visita un rival directo como es el Júpiter Leonés ante el que esperar recuperar su mejor cara y el tono físico ya que estás últimas dos semanas han requerido de un esfuerzo extra que hicieron que la plantilla llegase muy justa.