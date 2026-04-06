La cantera del Balonmano Zamora se hace grande en el Torneo Internacional de Melgaço

La cantera del Balonmano Zamora saldó su participación en el I Torneo Internacional de Melgaço con una actuación sobresaliente, firmando excelentes resultados en una cita de elevado nivel que permitió a la base pistacho disfrutar de una experiencia única y enriquecedora tanto a nivel deportivo como formativo en suelo luso.

80 jugadores, cinco equipos y mucha ilusión

El club de Viriato movilizó a un total de 80 jugadores repartidos en cinco equipos entre categorías masculinas y femeninas para disfrutar de una Semana Santa diferente en Portugal. Días cargados de balonmano frente a conjuntos del país luso, Francia, España y Polonia, pero también de convivencia y descubrimiento para todos ellos.

El club de Viriato exhibe talento a nivel internacional

Durante los cuatro días que duró el Torneo Internacional de Melgaço, los equipos del club han disfrutado de una intensa competición en un entorno internacional, compartiendo pista con clubes de diferentes estilos de juego, lo que permitió a los zamoranos ampliar conocimientos y seguir creciendo en su formación deportiva. Además, dejaron claro que cuentan con gran talento, firmando notables resultados ante rivales de tan alto nivel.

Título infantil femenino y grandes resultados

El Balonmano Zamora consiguió hacerse con el título en categoría infantil femenina y se situó en posiciones importantes en el resto de cuadros. Así, el cadete femenino se quedó a un paso del podio (4º), el cadete masculino A finalizó en quinta posición y tanto el infantil masculino como el cadete masculino B acabaron entre los diez mejores conjuntos de la cita (novenos y séptimos, respectivamente).

Zamora se lleva varios MVP a casa

Además, en más de un caso, los jugadores zamoranos destacaron en pista durante sus encuentros llegando cosechar varios MVP a lo largo de las jornadas, como el protagonizado por el joven Luis Alonso en el último día de competición.

Luis Alonso, canterano del Balonmano Zamora, recibe su premio como MVP en la última jornada del torneo. / Cedida

El club, encantado con la experiencia

Más allá de estos resultados y del papel firmado por las categorías inferiores pistacho, el Balonmano Zamora destaca de este torneo la importancia del mismo para sus jóvenes, ya que "para muchos ha sido su primera experiencia compitiendo contra equipos extranjeros, lo que añade un valor especial a la participación" zamorana en Melgaço, donde también "además del aprendizaje y disfrute del balonmano, la cantera ha demostrado su crecimiento y compromiso con el trabajo diario" dejando buenas sensaciones de cara al futuro.

Canteranos y canteranas, felices dentro y fuera de la pista

Esa opinión se sustenta en la vivencia compartida por los componentes de la expedición como la capitana del conjunto cadete femenino, Alba Díez.

"Para mi el torneo en Melgaço ha sido una experiencia muy bonita. Me ha gustado mucho convivir con el cadete B y A juntos ya que me ha permitido conocer mejor a mis compañeras. Hemos jugado muchos partidos y, aunque hemos quedado cuartas, me voy con muy buen sabor de boca. Además, las actividades que hemos hecho fuera del balonmano han sido muy divertidas . En general, ha sido una experiencia muy positiva y enriquecedora", comentó la jugadora del Balonmano Zamora.