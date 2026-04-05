Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora tras ganar a Fuenlabrada: "No sé si estamos rumbo al play-off pero nos hemos ganado el derecho a intentarlo”

Saulo Hernández estaba feliz, como lo estaban las cientos de personas que acudieron al pabellón Ángel Nieto a disfrutar con los suyos. La victoria ante Flexicar Fuenlabrada (80-79), además de merecida, es la tercera consecutiva tras las logradas ante Hestia Menorca y Ourense Baloncesto, colocando al Caja Rural CB Zamora en dirección a la fase de ascenso. “No sé si se pone rumbo al play-off, lo que es seguro es que nos hemos ganado el derecho a, por lo menos, seguir intentándolo” indicó el entrenador de los zamoranos quien celebra el hecho de que a falta de seis jornadas la Liga siga abierta y “tengamos la sensación de que estamos compitiendo bien ante equipos que en la primera vuelta nos costaban mucho más. Hemos ganado seguidos a tres equipos, Menorca, Orense y Fuenlabrada, frente a los que en la primera vuelta perdimos”. Ese hecho, admitió el responsable de banquillo, “nos anima a pensar que el trabajo que se está haciendo es adecuado”.

Respecto al encuentro, sí quiso incidir en que Fuenlabrada es un “súper equipo que no está en play-off por casualidad”. “Tiene a cuatro jugadores que hace unos meses ascendieron a ACB, y acaba de reforzarse con un pivot que lleva toda la vida en ACB, que es Augusto Lima. Se ha visto el nivel que tienen y cómo hacen todo al máximo nivel de la categoría y lo difícil que nos lo han puesto”.

Elogios a Ty Roberts

También tuvo palabras para esa última jugada en la que Ty Roberts se la tenía que jugar, y lo hizo para dar la victoria a los suyos. “Si por planear es darle el balón a Ty y que él juegue, sí estaba planeada. Lo que creo ahí es que, como entrenadores, tenemos que tomar una decisión, si queremos la última bola para ganar o queremos ver qué pasa en defensa. Personalmente, siempre me ha gustado la última bola para ganar. Es decir, aunque la hubiese fallado, no me voy con una mala sensación en esos casos, que me ha pasado más veces. De hecho, el año pasado contra Fuenlabrada perdimos con un triple de Kevin Buckingham que se salió en el último segundo. Exactamente igual o parecido, pero el año pasado salió cruz y este año, cara”, recordó el técnico que también puso en valor el hecho de que jugaron con las bajas de Bime y Colby, y con Stymir haciendo un gran esfuerzo. “Ha jugado 12 minutos cuando llevaba sin entrenar dos días con un golpe en la cadera criminal y encima se tuerce el tobillo al poco de entrar y tenía el tobillo como una bola. Él quiso jugar toda la primera parte y ya le dijimos en el descanso que dejase de jugar. Entonces, claro, el resto de jugadores ha hecho un esfuerzo sobrehumano. En mi cabeza, el intentar defender los últimos segundos para que la mejor opción que tuviésemos fuesen cinco minutos de prórroga contra este equipo, pues era como… no, yo prefiero tener la última y si sale bien, pues nos alegramos mucho y si sale mal, diremos, bueno, pues hemos tenido hasta el final la opción”.

Ty Roberts / cbz

Así las cosas, también quiso aprovechar los aplausos a Ty para pedir que cuando que “cuando tenga algún día en el que se tira alguna que no entra del todo o que parezca que está tirando un poquito más de la cuenta o lo que sea, entendamos que para que haya días como este, en mi opinión, tienes que tener días donde sientas la confianza del equipo y de los compañeros que te rodean y de la afición y de todo el mundo, porque evidentemente si cualquier jugador, no de esta liga, sino de cualquiera, cada vez que tirase, la metiese, cada vez que tomó una decisión fuese perfecta seguro no estaba en Zamora. Creo que Ty está haciendo un año extraordinario y es nuestro mejor jugador, confiamos en él a muerte y me alegro muchísimo por él”.

Sin temor a la euforia

Para acabar, y dejando claro que no teme una confianza extra en el equipo ya que “soy bueno gestionando la euforia” sí comentó que ahora hay que seguir porque “en el deporte profesional cuando se te ocurre hinchar un poquito el pecho o mirar a los demás desde arriba te pegan un sopapo que te devuelven a la realidad, pero muy rápido y el próximo sábado que tenemos el partido más importante de la liga, es el día de la presentación de la cantera ante Básquet Palma donde el pabellón Ángel Nieto volverá a ser clave dando ese extra de energía que se necesita.

“Una de las cosas por las que entreno es porque me resulta tremendamente gratificante el pensar que con algo que tú haces puedes generar emociones en la gente y la sensación en mi ciudad, en nuestra ciudad, de ver a 1.500 personas exultantes y súper contentas al acabar el partido pues es de las mejores sensaciones que conozco”, concluyó.