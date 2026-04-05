Resurrección, dos y pingada y un Zamora CF - Unionistas de Salamanca en el Ruta de la Plata

Un derbi siempre tiene una connotación especial, pero cuando hay tanto en juego todo se multiplica y eso es, precisamente, lo que sucede con el encuentro que tiene esta tarde el Zamora CF que afronta la recta final de la competición con todo a su alcance. A partir de las cuatro de la tarde, con el «dos y pingada» todavía presente en muchas mesas, el equipo rojiblanco saltará al terreno de juego en el Ruta de la Plata para enfrentarse al Unionistas de Salamanca en busca de tres puntos que le permitan consolidarse en la zona privilegiada de la tabla. Ahora mismo, con 46 puntos en su casillero, la plantilla del Duero sí ocupa puestos de play-off y el reto pasa por hacerse fuerte en esas plazas por las que todavía luchan muchos equipos y es que todo continúa muy igualado a estas alturas. Enfrente estará un rival al que tienen muy estudiado y donde militan hasta cuatro exrojiblancos como son Carlos de la Nava, Ramiro Mayor, Aleix Gorjón y Raúl Prada, que llegan dispuestos a aguar la fiesta y a prácticamente dar por cerrar su permanencia para poder soñar con todo.

Óscar Cano sabe bien de los recursos del cuadro charro y dejó claro durante la previa de este choque que es un equipo que «puede aspirar a algo más» que a la salvación en Primera RFEF, aunque ese sea su primer objetivo. «Es una plantilla muy bien diseñada que también ha sabido suplir las dos bajas tan importantes que han tenido este invierno como han sido las de sus dos mejores atacantes durante la primera vuelta como son Gastón y Abde. Es un club que viene haciendo muy bien las cosas durante mucho tiempo y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Más allá de que esperamos que haya un buen ambiente, en el que reine la cordialidad y que ambas aficiones disfruten de lo que hagan sus equipos, sus jugadores y que a ser posible se queden los tres puntos en Zamora», comentó.

Abde Damar celebra un gol con el Zamora CF / zcf

Duelo entre aficiones

Así las cosas, en lo que será también un duelo de aficionados desde las gradas del Municipal rojiblanco, el entrenador de los zamoranos confía en plantar cara a un rival que «se organiza muy bien y al que es muy difícil progresarle y hacerle situaciones de peligro porque ellos juegan muy juntos cuando defienden o cuando eligen un tipo de defensa más cerrada», apuntó el entrenador, que también se refirió a la ofensiva charra de la que destacó su carácter vertical y como saben aprovechar los espacios.

Ante estas virtudes, el Zamora tratará de mostrar la identidad que ha recuperado en los últimos compromisos y mantener la calma en este último tramo, recordando que los partidos durante más de noventa minutos y sabiendo que «cada punto es oro».

Posible once inicial del Zamora CF / Cedida

Para este encuentro de liga, no se esperan sorpresas en el once inicial rojiblanco que solo acusa la baja de un Farrell que va mejorando, pero que todavía no está listo para su regreso. Así las cosas, todo hace indicar que Cano apostará por un once igual o similar al de las pasadas semanas con Fermín bajo palos, defensa formada por Sergi López, Codina, Luismi Luengo y Erik Ruiz, manteniendo a Markel y Carlos Ramos en el centro del campo, con Sancho y Abde (que jugará ante su exequipo) en los extremos, para finalizar la ofensiva con Kike Márquez y Losada, que volverá a ser el hombre más adelantado, dejando oxígeno y pólvora en el banquillo.

Con estos preliminares, la fiesta comenzará horas antes en los alrededores del Ruta de la Plata donde habrá, como ya es habitual, «fanzone» pero también se ofrecerá (con el correspondiente ticket) el plato típico de este Domingo de Resurrección, el «dos y pingada» que permitirá calentar motores antes del choque.