Recoletas Zamora no quiere esperar más y quiere sellar el play-off ante Lima Horta Barcelona

El Recoletas Zamora regresa esta tarde a la acción en tierras catalanas con motivo de un nuevo encuentro en Liga Challenge frente a Lima-Horta Barcelona. Un choque que vuelve a ofrecer a la formación naranja la posibilidad de certificar su presencia en el futuro play-off de ascenso a Liga Femenina.

Un billete que está casi en la mano

Restan cuatro jornadas para el final de liga y, salvo debacle, el equipo de Raúl Pérez está clasificado ya para la segunda fase de la temporada. Sin embargo, tanto el técnico como las jugadoras tienen ganas de certificar su billete cuanto antes con una victoria que, a su vez, podría dejar casi atada la sexta plaza de la clasificación para el Recoletas Zamora dadas las actuales distancias en la clasificación.

Un partido que será complicado

El triunfo, sin embargo, se prevé difícil de alcanzar. Lima-Horta Barcelona está firmando una gran temporada y no es un equipo fácil de abordar, como bien recordó días atrás el técnico Raúl Pérez, señalando que espera "un partido difícil tanto por el viaje como por tratarse de un equipo que siempre es complicado".

GALERÍA | Las imágenes de la aplastante victoria del Recoletas Zamora al Sant Feliuenc / José Luis Fernández

Lima Horta y sus características

La mayor complejidad que presenta el conjunto catalán es su identidad. Se trata de un adversario "diferente de lo habitual" en Liga Challenge, según destacó Rula. "Es un conjunto con una filosofía clara y una forma de juego muy específica que se sale de lo normal", apuntó el entrenador, explicando así la dificultad de un oponente que, bajo su criterio, "ha sido la gran sorpresa de la liga".

Claves del partido

Con ello en mente, el Recoletas Zamora deberá realizar un partido muy completo ante Lima-Horta Barcelona si quiere la victoria. Un encuentro que necesitará de la máxima atención del cuadro naranja a las jugadoras más verticales del equipo local, un manejo de los tiempos de partido que incomode a un cuadro catalán al que le gusta correr y una correcta lectura ofensiva de las zamorana. Todo en busca de vivir un final de liga sin más preocupación que el play-off.

El aspecto moral

Además, la victoria se presenta como un impulso moral importante para un Recoletas Zamora que encara la contienda tras encajar tres derrotas consecutivas y sufrir la lesión para lo que resta de temporada de Ana Tainta. Duros golpes de los que empezó a rehacerse en el último encuentro ante Azulmarino Mallorca, mostrando las bases de una recuperación a certificar hoy.