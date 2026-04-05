El Recoletas Zamora alarga su mala racha en pista de Lima Horta Barcelona

El Recoletas Zamora cayó derrotado este domingo en pista del Lima Horta Barcelona en un encuentro que se decidió en favor de las locales en el tercer cuarto, principal origen del 64-59 con el que acabó la contienda. Un partido en el que las zamoranas estuvieron peleadas con el aro rival y en el que, la irrupción de Roig y los despistes defensivos zamoranos tras el descanso, dieron demasiada renta al conjunto catalán.

Los primeros compases fueron de poco acierto por parte de ambos equipos, con las locales apostando por el tiro de tres para inaugurar el marcador y el Recoletas Zamora buscando opciones hasta encontrar en dos tiros libres de Eva Carregosa sus primeros puntos.

Las locales marcan el ritmo

No tardó en responder Lima Horta Barcelona que, con un parcial de 6-0, tomaba ventaja en el marcador. Niski puso fin a esos minutos de tono local y un triple de Carregosa ajustaba diferencias; sin embargo, Aguado aparecía en el cuadro catalán para volver a alejar a las zamoranas el marcador (11-7, m. 6).

Reacción naranja en el primer cuarto

Recoletas Zamora, sin embargo, no bajó los brazos y trabajó por volver a alcanzar a las locales con buenas acciones de Aina Martín, cuyos puntos pusieron el 13-13 en el luminoso a dos minutos del final del primer cuarto. Un periodo que acabó con las zamoranas dominando el tanteo gracias a un tiro libre de Davinia Ángel y un triple de Aina Martín que dieron forma a un parcial de 6-0 que completó Marta Fernández (13-18).

Segundo cuarto: nuevo giro

El segundo cuarto arrancó con un nuevo giro de guion. Lima Horta Barcelona abría con un parcial de 4-0 los minutos previos al descanso gracias al acierto de Trawally y Rueda. Puntos que obligaban a Rula a pedir tiempo muerto con 17-18 en el marcador.

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El receso permitió a Recoletas Zamora cortar la dinámica local. Ana Pérez, con dos tiros libres, dio aire a las suyas antes de un intercambio de canastas que imperó durante los siguientes minutos alternando canastas y fallos de los dos conjuntos. Al menos, hasta el 21-24 de Ana Pérez, al que siguió un nuevo acierto de Filor para romper el guion antes de cumplirse el cuarto de hora de juego.

Lucha sin cuartel y poca anotación

El golpe, sin embargo, fue mínimo. Aguado y Rueda veían aro para volver a dejar el partido en un punto, incomodando a las naranjas que, con un triple de Bea Sánchez, mantenían la delantera. Posición que defendió con uñas y dientes pese a la falta de puntos que permitió a las locales volver a acercarse hasta en dos ocasiones a un punto de distancia; la última, con el 30-31 a falta de dos minutos para el descanso. Un intermedio que se cruzó con empate en el marcador tras un tiro libre de Roig.

Nuevo cuarto, partido de 20 minutos

Con empate en el electrónico y un partido de 20 minutos para decidir al ganador, la segunda mitad se inició de la peor forma posible para Recoletas Zamora. Roig marcó la pauta del choque convirtiéndose en el estandarte de un Lima-Horta Barcelona que tomó ventaja en el marcador con siete puntos de la catalana.

Bajón naranja

El 38-31 tras los dos primeros minutos de reanudación forzó el tiempo muerto de Rula buscando una reacción que, pese al receso y la entrada de Moyano, no produjo cambios. De hecho, dos minutos más tarde, Roig aumentaba su cuenta y obligaba al técnico a más sustituciones. Todo tratando de salir del bajón naranja tras el paso por vestuarios.

Sin reacción zamorana

Aina Martín puso fin a la sequía visitante con un triple (40-34), pero su acierto no tuvo continuidad y Recoletas Zamora cruzaba el ecuador del tercer periodo con una desventaja de ocho puntos. La intermitente defensa de su equipo no se traducía en puntos en la pintura rival, donde las de Rula no encontraban posiciones cómodas.

Lima-Horta Barcelona se veía superior y, ahora impulsado por Aguado, ponía los dobles dígitos de diferencia en el marcador. Las pérdidas de balón y los tiros marrados por Inés o Niski impedían que Recoletas Zamora pudiera cambiar la dinámica del choque. Un duelo que, tras un triple de Escuder, tomaba claro color catalán.

Un tercer cuarto para el olvido

Rula utilizó otro tiempo muerto, pero no fue capaz de alterar el rumbo de un tercer acto desastroso de su equipo que acentuaba el 51-34 firmado por Soler. Diez minutos cargados de errores por parte del Recoletas Zamora que quedaron reflejados en el 20-7 de parcial que no maquilló ni una nueva canasta de Aina Martín ni un triple de Bea Sánchez.

Cuarto decisivo

Obligadas a dar el máximo en pista en el último cuarto, las jugadoras del Recoletas Zamora trataron de regresar al nivel del primer acto por la vía rápida. Niski ponía el 51-40 en apenas 30 segundos, mejorando las opciones de triunfo naranja.

Niski tira del carro y Eva se suma

La uruguaya fue la que tiró del carro al inicio del periodo con seis puntos. Y si bien Lima Horta respondió, Niski encontró apoyo en Eva Carregosa para rebajar la diferencia en el marcador. Una distancia que quedaba en seis puntos tras dos nuevos puntos de Florencia con más de seis minutos y medio de juego por delante (54-48).

Final emocionante

Los últimos buenos minutos llevaron a Lima Horta Barcelona a detener la contienda. Un tiempo muerto que no detuvo a las zamoranas ni a Niski, que con el 54-50 abría el partido de par en par a cinco minutos del final. Aunque no todo iba a ser fácil: Morales daba aire a las suyas desde la línea de personal con dos aciertos.

Cuando mejor se encontraba el Recoletas Zamora, regresó su falta de puntería y un triple de Soler volvía a poner al equipo de Pérez contra las cuerdas. Un golpe duro al que siguió el 61-50 de Rueda que volvía a poner al cuadro catalán a un paso del triunfo.

Una diferencia casi insalvable

Esos once puntos de diferencia parecían casi insalvables. Las pérdidas de balón y la falta de acierto en ambos equipos hicieron que los segundos se esfumaran sin que el Recoletas Zamora pudiera volver a meterse en partido. Y es que, dos puntos en los siguientes tres minutos fue un bagaje demasiado escaso para apuntalar la remontada.

Con todo, el cuadro naranja no tiró la toalla y con puntos de Davinia Ángel y Marta Fernández fue reduciendo el colchón de puntos local. Una renta que un triple de Carregosa redujo a dos puntos a falta de un minuto para el final con un 61-59 que daba gran tensión al desenlace.

Final no apto para cardiacos

En los últimos sesenta segundo pudo pasar cualquier cosa. Morales y Aguado tuvieron opción de apuntalar el encuentro antes de que Eva Carregosa fallara buscando el empate. Al final, volvió a aparecer la decisiva Roig, que con dos tiros libres dejó vista para sentencia la contienda a 25 segundos del final. Tiempo insuficiente para remontar, más aún cuando ni la base lusa ni Aina Martín acertaron con el aro desde el perímetro.