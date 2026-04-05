Raúl Pérez "Rula"; entrenador del Recoletas Zamora: "Hemos perdido de forma merecida"

El Recoletas Zamora encajó una dolorosa derrota por 64-59 en la pista del Lima-Horta Barcelona en un encuentro en el que, según reconoció su entrenador Raúl Pérez, el equipo naraja “no fue él mismo” durante gran parte del choque. El técnico lamentó que solo en los últimos siete u ocho minutos su plantilla mostró la versión competitiva que acostumbra a ofrecer en pista y afirmó que la derrota fue "justa y merecida".

Un inicio sin concentración

Pérez fue contundente al analizar la primera parte. “Hemos salido sin concentración, permitiendo muchos tiros liberados”, apuntó el técnico, afirmando que si bien el rival no castigó cada error, si se generaron ocasiones claras para ello. Claras y evitables. Además, el entrenador naranja fue contundente al afimar que sus jugadoras, ofensivamente, no siguieron el plan de partido: “No hemos hecho lo que estábamos trabajando”.

GALERÍA | Las imágenes de la aplastante victoria del Recoletas Zamora al Sant Feliuenc / José Luis Fernández

El rebote, una losa repetida

El técnico volvió a señalar el rebote defensivo como uno de los grandes problemas del equipo. “Al descanso llevaban diez rebotes ofensivos, una barbaridad para un equipo de media-baja tabla que apenas tiene pívots”, lamentó. La ausencia de Fatou y la lesión de Ana Tainta, su exterior más física, han dejado al Recoletas Zamora con menos músculo en un tramo decisivo de la temporada.

Cansancio acumulado y rivales al alza

Igualmente, Pérez reconoció que el equipo atraviesa un momento complicado, condicionado por el cansancio y por el crecimiento competitivo de los rivales. “Nos está costando este final de temporada. Los equipos están más preparados y nos conocen mejor”, explicó. Además, admitió que la clasificación matemática para el playoff pudo influir en la falta de tensión inicial.

Una reacción tardía pero prometedora

Pese a ir 17 puntos abajo, el Recoletas Zamora logró acercarse a solo dos puntos y dispuso de dos triples para ponerse por delante. “Si hubiéramos metido uno, creo que ganábamos. Las teníamos fuera de ritmo”, afirmó Pérez. Para el técnico, los últimos siete minutos mostraron la verdadera identidad del equipo: agresivo, vertical, sólido atrás y dominante en el rebote.

Un aviso para lo que viene

El entrenador insistió en que la derrota debe servir como aprendizaje: “No podemos dejar de trabajar cuando parece que está todo perdido”. Con la octava plaza asegurada, el objetivo es terminar sextas o séptimas para evitar a Unicaja en la primera ronda. Aun así, Rula pidió centrarse en el propio rendimiento: “Estamos en un segundo bache y tenemos que salir de él como sea”.

Mirando al playoff con autocrítica

Por último, el técnico recordó que la mala racha comenzó en Sevilla, un equipo que atraviesa un nivel altísimo, y que los tropiezos ante Mallorca y Unicaja también entran dentro de la lógica competitiva. Sin embargo, el duelo ante Lima-Horta debía servir para medir el estado real del equipo. “Tenemos que llegar al play-off dando nuestra mejor versión, la de esos últimos siete minutos”, concluyó.