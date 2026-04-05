Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras la derrota ante Unionistas: "Era injusto ir ganando en el minuto 80'"

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, no escondió su decepción por la derrota sufrida ante Unionistas de Salamanca. Un tropiezo que encajó aseverando que su rival fue "mejor" que la formación rojiblanca, indicando que "era injusto ir ganando en el minuto 80" por 2-1 un partido que acabó con 2-3 en el marcador.

Mejores que los rojiblancos

"La explicación a lo ocurrido hoy, no solo de los últimos minutos, es myuy fácil. Hay que ser honestos, han sido claramente mejores que nosotros", comentó el granadino, añadiendo: "era injusto que, en el minuto 80 y pico fueramos ganando". Un argumento al que añadió la gran igualdad que hay en la lucha por el play-off: "lo vengo avisando desde hace tiempo, del mismo modo que yo creo en mis jugadores y pienso que se puede alcanzar el objetivo, hay otros diez equipos que piensan y viven lo mismo".

Igualdad en liga

"Hay equipos igual de buenos que el nuestro, con jugadores excelentes. Tener más presupuesto solo te permite fichar antes que otros, no fichar mejores jugadores, y hay equipos muy buenos. Así pues, hay tanta igualdad, que como no estés bien en un partido te pintan la cara", aseguraba Cano, para andalizar sobre el partido que "si bien la primera parte fue más igualada", en la segunda y pese a "anticiparse en el marcador", la "puesta en escena" de los rojiblancos "fue muy mala". "La gente estaba muy cansada, hemos tenido que acabar cambiando a Carlos y los jugadores no han estado acertados... hemos pertido el encuentro de manera justa", subrayó.

Aviso no decisivo

De cara al futuro, Cano se mostró optimista: "Es cierto que veo mucha igualdad, pero todavía queda mucho punto en juego y mucho enfrentamiento directo. Tenemos 46 puntos, que son buenos dígitos que nos permiten seguir soñando y poder levantarnos. El partido de hoy solo nos avisa de lo que puede pasar. Si queremos acabar el año como merecen los zamroanos, tenemos que dar algo más". "Ahora hay que levantarse", concluyó el granadino.