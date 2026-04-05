Miki Codina, jugador del Zamora CF tras perder ante Unionistas de Salamanca: "Hoy es duro, me quiero morir, pero nos levantaremos"

Miki Codina era el encargado de “dar la cara” tras la derrota del Zamora CF ante Unionistas, en un encuentro en el que los jugadores rojiblancos se adelantaron por dos veces pero terminaron sucumbiendo. El jugador, autor del primer gol, admitía que estaban “muy jodidos” por lo sucedido en un derbi regional en el que el marcador final reflejó un 2-3. “Ha sido un palo muy duro porque era un partido en el que, aunque no hemos jugado especialmente bien, lo teníamos ganado”, expuso.

Preguntado por cómo pudieron recibir tres goles en la recta final del choque comentó el defensa que “les hemos dado pie dándoles el balón, dejándolos centrar… En toda la segunda parte a lo mejor no hemos sido capaces de dar más de 3 o 4 pases”, recordaba el jugador.

No obstante, el futbolista fue sincero y explicó ante los medios presentes que lo sucedido “nos tiene que servir también para aprender. Vamos a vivir partidos así, que van a marcar si entramos o no en el play-off. Hoy es durísimo, me quiero morir, pero nos tiene que servir para futuros encuentros porque van a llegar partidos que van a marcar una temporada”.

Para finalizar quiso mostrar su parecer sobre que están, a pesar de todo, “en un buen momento. El equipo ha conseguido victorias importantes en el último mes y esto ha sido un golpe duro, pero el grupo es fuerte y nos vamos a levantar. Ahora a descansar, a reflexionar, a preparar el próximo partido. Quedan finales y vamos a ir a por ello”.