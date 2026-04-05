FÚTBOL / PRIMERA RFEF
Miki Codina, jugador del Zamora CF tras perder ante Unionistas de Salamanca: "Hoy es duro, me quiero morir, pero nos levantaremos"
"Esto nos tiene que servir para futuros encuentros porque van a llegar partidos que van a marcar una temporada”, comentó el jugador autor del primer gol en el derbi
Miki Codina era el encargado de “dar la cara” tras la derrota del Zamora CF ante Unionistas, en un encuentro en el que los jugadores rojiblancos se adelantaron por dos veces pero terminaron sucumbiendo. El jugador, autor del primer gol, admitía que estaban “muy jodidos” por lo sucedido en un derbi regional en el que el marcador final reflejó un 2-3. “Ha sido un palo muy duro porque era un partido en el que, aunque no hemos jugado especialmente bien, lo teníamos ganado”, expuso.
Preguntado por cómo pudieron recibir tres goles en la recta final del choque comentó el defensa que “les hemos dado pie dándoles el balón, dejándolos centrar… En toda la segunda parte a lo mejor no hemos sido capaces de dar más de 3 o 4 pases”, recordaba el jugador.
No obstante, el futbolista fue sincero y explicó ante los medios presentes que lo sucedido “nos tiene que servir también para aprender. Vamos a vivir partidos así, que van a marcar si entramos o no en el play-off. Hoy es durísimo, me quiero morir, pero nos tiene que servir para futuros encuentros porque van a llegar partidos que van a marcar una temporada”.
Para finalizar quiso mostrar su parecer sobre que están, a pesar de todo, “en un buen momento. El equipo ha conseguido victorias importantes en el último mes y esto ha sido un golpe duro, pero el grupo es fuerte y nos vamos a levantar. Ahora a descansar, a reflexionar, a preparar el próximo partido. Quedan finales y vamos a ir a por ello”.
- DIRECTO | Zamora CF - Unionistas de Salamanca: sigue el derbi con nosotros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- Ainhoa Arteta y Luis Santana emocionan a los zamoranos cantando dos arias ante la Virgen de la Soledad
- Sigue en directo la procesión de La Resurrección desde la Plaza Mayor de Zamora a partir de las 10.45 horas
- Hora y recorrido de la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad de la Semana Santa de Zamora 2026
- Vuelve a ver la procesión de la Virgen de la Soledad en Zamora
- El primer pueblo de Sanabria que se protege frente a los incendios forestales: 'Nadie va a venir a ayudarnos
- Zamora será la tercera provincia de Castilla y León con más cursos de formación agraria