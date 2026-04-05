Conoce a los vencedores de "Argusino Vive", una carrera de récord

El excepcional tiempo marcado durante esta Semana Santa marcó la VII edición de la carrera “Argusino Vive”, que este año reunió a más de 260 personas, marcando uno de los mejores años de esta prueba deportiva ideada con motivo del 50 aniversario de la desaparición del pueblo y en la que se impusieron el portugués Rui Muga y el sayagués Ángel Zarza, en masculino, y Cristina Galván y Mar Bengoechea, en féminas.

Un año más, a la respuesta de la población residente en los alrededores de Villar del Buey y de buena parte de las localidades más próximas al desaparecido pueblo se sumaron los vecinos estacionales aprovechando los días de descanso y la llamada de esta prueba con tres modalidades diferenciadas: senderismo y carreras de 6 y 10 kilómetros recorriendo los excepcionales parajes del antiguo término de Argusino.

Ganadores

Rui Muga, corredor del Club Atlético de Macedo de Cavaleiro, fue el primero en cruzar la línea de meta con un tiempo total de 00:37:02 y una media de 03:42 el kilómetro, seguido de Daniel Puente y Pedro Rodrigues, también perteneciente al vecino club luso. En la modalidad corta, el más veloz fue el integrante del C.D. Zamora Corre, Ángel Zarza, que completó el recorrido cuando el cronómetro marcó los 00:27:06 con un tiempo medio de 04:31 el kilómetro. El corredor local Diego Fontanillo, del Raca 11, y Jesús Garrote completaron el podio.

Ejemplo de superación las corredoras, algunas de las cuales se entrenaron específicamente para darlo todo en su primera prueba competitiva, sobre las cuales se impuso un año más Cristina Galván, mientras Mar Bengoechea marcó el mejor tiempo en la carrera de 6.000 metros.

VII Carrera Argusino Vive / Cedida

Un año más, la cita volvió a ser la excusa perfecta para reunir a amantes del deporte e invitar a una jornada de ejercicio activo en los alrededores de la ermita construida para rememorar al pueblo que descansa bajo las aguas del embalse de Almendra desde su forzada desaparición en septiembre de 1967. Llegados de diferentes rincones de Zamora, Salamanca, Valladolid, Madrid, Barcelona y Tarragona, fueron muchos los que volvieron a reencontrarse para departir disfrutando de la caminata o de la merienda servida en la explanada próxima a la orilla del embalse.

Desde esta asociación agradecieron la participación de todos los corredores y andarines así como de los patrocinadores que la han hecho posible así como a Smartchip por su magnífica organización en este evento deportivo. También al resto de organizadores (Ayuntamiento de Villar del Buey y de Salce de Sayago), así como a los patrocinadores que han contribuido al reparto de trofeos y premios que incluyeron una prestación en metálico para los tres primeros corredores de la general por valor de 100, 50 y 30 euros, respectivamente.

VII Carrera Argusino Vive / Cedida

Todo ello en una tarde de merienda, buen ambiente y sorteos en la que mayores y pequeños pudieron disfrutar con todo tipo de pruebas y en la que la pradera calentaba motores para la celebración de la romería de la Santa Cruz que tendrá lugar, como viene siendo tradición, el primer domingo del mes de mayo.