Ana Alonso, nueva embajadora Iberdrola

Iberdrola suma a Ana Alonso a su programa Embajadoras, compuesto por una selección de 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo y a las que busca dar la mayor difusión posible en medios de comunicación y redes sociales. Con la incorporación de la esquiadora, la compañía fortalece su impulso a la igualdad a través del deporte, un compromiso que adquirió hace más de dos décadas.

Ana inició su trayectoria deportiva en el esquí de fondo para, posteriormente, apostar por el esquí de montaña, modalidad en la que se ha consolidado como una referencia global. Comenzó a competir a nivel internacional en 2016 y ha tenido una progresión constante en el circuito mundial que le ha llevado a lograr grandes resultados, entre ellos una medalla de plata en el Campeonato del Mundo de 2025 y varios podios en Campeonatos de Europa, que la situaron entre las principales opciones españolas de éxito en el estreno olímpico de esta disciplina.

Su consagración definitiva llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán‑Cortina d’Ampezzo 2026, donde firmó una actuación histórica al conquistar dos medallas de bronce, en las pruebas de esprint y relevo mixto, esta última junto a Oriol Cardona. Su rendimiento adquirió una relevancia especial por la grave lesión sufrida pocos meses antes de la cita olímpica y que convirtió su participación en un ejemplo de resiliencia y fortaleza competitiva. Además, fue abanderada de la delegación española en la ceremonia de clausura de los Juegos, cerrando una cita olímpica que la consagró como una de las figuras más relevantes del deporte español de invierno.

"Para mí es muy especial unirme a una empresa como Iberdrola, que apoya el deporte femenino en todas sus formas; especialmente, en disciplinas minoritarias como la mía, donde este tipo de impulso es clave. Me siento muy orgullosa de que iniciativas así nos permitan dar visibilidad y seguir creciendo", ha destacado Alonso.

Ana Alonso se incorpora así a la familia de Embajadoras Iberdrola, compuesta por lideresas deportivas como Alexia Putellas, Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón, Nicole Wiggins o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.

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Desde 2016, Iberdrola es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres. Actualmente, apoya, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones.