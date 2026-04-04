Victoria de un gran Caja Rural CB Zamora ante Flexicar Fuenlabrada para poner la directa hacia el play-off

Magnífico y valioso triunfo de un gran Caja Rural CB Zamora que regresaba a su casa dispuesto a alargar su buen momento para seguir soñando con todo, y pudo hacerlo en un encuentro que se decidió en el último segundo (80-79) con un canastón de Ty Roberts al que no le tembló el pulso.

Tras las importantes victorias ante Hestia Menorca y Ourense Baloncesto, los pupilos de Saulo Hernández alcanzaban esta jornada de Liga con la moral alta para poder hacer frente a todo un histórico del baloncesto español como es el Flexicar Fuenlabrada, que llegaba a tierras del Duero octavos en la tabla con 14 victorias y 12 derrotas, lo que demuestra una irregularidad de resultados que los zamoranos (décimos, con un balance 11-13) querían aprovechar. Al frente de los madrileños, un «viejo conocido» como es Iñaki Martín que pasó meses en la ciudad al frente del extinto Virgen de la Concha en Liga EBA.

Con estos preliminares, y con una gran afluencia de público a pesar de coincidir con la procesión de la Virgen de la Soledad, arrancó el encuentro y lo hizo con un primer ataque fallido de los visitantes que supo aprovechar el cuadro local para poner el primer 2-0 con canasta de Naspler. No tardó en poner la igualada Fuenlabrada iniciando una dura pugna sobre la pista. Benite adelantaba a los suyos desde la línea de 3, pero el CBZ no se achantaba e intentaba equilibrar el envite apoyado desde la defensa. Con pequeñas rentas en el marcador (5-12, min.5), el Fuenlabrada empezaba a imponer su ley y es que el acierto bajo el aro tampoco estaba acompañando a los de Saulo Hernández en los primeros compases.

El entrenador zamorano empezó a mover su «roster» y la velocidad subía. El CBZ pareció recuperar su acierto en el rebote, pero no conseguía acumular minutos de calidad y esa falta de continuidad estaba pasando factura. Con un nuevo arreón, el Flexicar recuperaba ventajas para ponerse 8 arriba (10-18, minuto 8) obligando a los del Ángel Nieto a incrementar el nivel para evitar que la brecha se hiciera demasiado grande, aunque los primeros diez minutos se cerraron con un libre de Peris y un 16-23 en el marcador que obligaba a dar un paso más.

Nada más reanudarse el encuentro apareció la figura de Paukste para acortar distancias, aunque no tardó Ali P. en poner de nuevo distancias. Dos nuevas canastas de Kristensen y de Jonas dieron la confianza a los zamoranos, que se vinieron arriba con un «triplazo» de Ty Roberts que puso un 25-27 en el electrónico y al público en pie. El ritmo no se detenía y el Caja Rural logró aprovechar los malos minutos visitantes para colocarse dos abajo (25-27). Con el reto de superar ese bache en su juego, Iñaki Martín detuvo el choque, pero era el momento del CBZ que insuflado de confianza lograba poner el 29 iguales con dos libres de Omar Lo.

Todo volvía a empezar en el Ángel Nieto, pero los anfitriones sí parecía haber dado con la tecla y Peris volvía a colocar por delante al CBZ. Cierto es que Fuenlabrada no tardó en igualar, pero las sensaciones eran muy positivas y se creía firmemente en que la tercera victoria consecutiva era posible. Con una ventaja de seis (37-31) y férreos atrás, el Caja Rural se había desvelado como el gran dominador. Acertados en todas las facetas del juego, la única incógnita era ver si se podía mantener ese nivel de intensidad. Fuenlabrada lo intentaba una y otra vez desde la línea de tres, pero se daba de bruces con una falta de acierto que era bien aprovechada por los de Saulo Hernández que ampliaron su renta para entrar en el último minuto antes del descanso 8 arriba (39-31). Sin embargo, un arreón visitante condenó la renta a tres para alcanzar el asueto con un 39-36 aunque con un parcial de 23-13 que daba confianza aunque había que dar continuidad a ese máximo nivel que se había plasmado durante muchos minutos.

La necesidad de mantener el nivel

El reto de mantener el nivel ofrecido en el segundo parcial no se presentaba sencillo, pero había que intentarlo. Ambos equipos salieron fuertes de vestuarios tratando de dominar. La igualdad era la tónica predominante, en pista y marcador, aunque había que esperar a ver a quién le duraba más la gasolina. Buscando mantener el oxígeno, Saulo Hernández daba alternativas entre los suyos y el choque se convertía en un intercambio de golpes en los que, por momentos, había más corazón que cabeza. Esa pérdida momentánea de concentración pasó factura cuando Fuenlabrada se colocó 4 arriba (47-51, min. 25), obligando a Saulo a parar el juego para espolear a los suyos. La arenga surtió efecto a medias porque los madrileños no levantaban el pie (50-58, min. 28) aunque Álvaro Martínez se “empeñaba” en hacerlo posible reduciendo la desventaja zamorana y poniendo a los suyos a 4 en un abrir y cerrar de ojos (56-60).

Recta final clave

Nada más arrancar el último tramo, Flexicar amplió renta, pero Peris redujo desde la línea de tres. Se intuía una lucha de titanes hasta el último segundo con un equipo zamorano que no se estaba dejando nada pero al que las bajas de Colby y Bine le estaban pasando factura al tener menos recambio en pista. Una y otra vez el CBZ apretaba y un gran robo de balón de Ty con canasta de Van Zegerer ponía el equipo a uno para que acto seguido Peris culminase la remontada (68-66).

El final de infarto estaba garantizado, y quedaban cinco minutos de locura en los que los errores no forzados también salieron a relucir con ocasiones desaprovechadas que pudieron cambiarlo todo. Quien no falló con Jacob Round para poner un +3 cuando más se necesitaba y entrar en los últimos 3 minutos con empate a 73. Cualquier detalle podía ser determinante, al igual que ciertas decisiones arbitrales que levantaron las protestas de los aficionados.

Noticias relacionadas

No desfalleció el CB Zamora que con Van Zegerer puso el 77-77 a falta de 14 segundos dando toda la esperanza al pabellón. Las pizarras entraron en acción y ahí salió cara. Ty Roberts acertó y el público enloqueció para sumar una nueva victoria 80-79.