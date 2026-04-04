Fútbol / Tercera RFEF
Punto con sabor a poco para el CD Villaralbo
El conjunto de Oji rompe con su dinámica negativa y vuelve a sumar pese a no poder superar en "Los Barreros" al CDF Mojados en un encuentro áspero
C. J. T.
El CD Villaralbo rompió con su sequía de puntos al conseguir sumar en su duelo frente al CDF Mojados, rival con el que empató (1-1) en el Municipal de "Los Barreros". Un resultado que sabe a poco al equipo de Oji, pero que permite a los azules dejar atrás sus dos últimas derrotas.
Derroche de energía en una semana exigente
En una semana de alta exigencia, el CD Villaralbo se empleó a fondo sobre el verde. Sin embargo, su desempeño no tuvo el rédito deseado. Ayer, sin ir más lejos, no pudo superar al antepenúltimo clasificado; aunque, eso sí, hizo méritos para tal fin.
Firme inicio con gol
El CD Villaralbo arrancó con firmeza el partido y antes del cuarto de hora de juego tomaba el mando en el marcador. Abel abría la lata e impulsaba al conjunto de Oji ante un CDF Mojados expeditivo e inferior a los locales.
El tanto aumentó el ímpetu visitante y la batalla por el cuero se hizo feroz. Cada error pasaba a ser importante y, cuando el duelo se dirigía al descanso, el CDF Mojados demostró tal hecho poniendo el 1-1 tras una falta.
Segunda parte, de menos a más
El CD Villaralbo acusó el golpe al inicio del segundo acto y trató de elevar su colmillo con la entrada de Pereda y Cepeda superada la hora de juego. Pero, pese a los cambios y la voluntad local, el tanteo no varió. Los locales no acertaron en las ocasiones que disfrutaron y acabaron logrando un punto que contribuye a su causa, pero que se antojó escaso.
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