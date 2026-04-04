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Fútbol / Tercera RFEF

Punto con sabor a poco para el CD Villaralbo

El conjunto de Oji rompe con su dinámica negativa y vuelve a sumar pese a no poder superar en "Los Barreros" al CDF Mojados en un encuentro áspero

Emma trata de arrebatar el balón a un juagdor del CDF Mojados. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Emma trata de arrebatar el balón a un juagdor del CDF Mojados. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

C. J. T.

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El CD Villaralbo rompió con su sequía de puntos al conseguir sumar en su duelo frente al CDF Mojados, rival con el que empató (1-1) en el Municipal de "Los Barreros". Un resultado que sabe a poco al equipo de Oji, pero que permite a los azules dejar atrás sus dos últimas derrotas.

Derroche de energía en una semana exigente

En una semana de alta exigencia, el CD Villaralbo se empleó a fondo sobre el verde. Sin embargo, su desempeño no tuvo el rédito deseado. Ayer, sin ir más lejos, no pudo superar al antepenúltimo clasificado; aunque, eso sí, hizo méritos para tal fin.

Firme inicio con gol

El CD Villaralbo arrancó con firmeza el partido y antes del cuarto de hora de juego tomaba el mando en el marcador. Abel abría la lata e impulsaba al conjunto de Oji ante un CDF Mojados expeditivo e inferior a los locales.

Dos jugadores del CD Villaralbo tratan de frenar a un adversario. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Dos jugadores del CD Villaralbo tratan de frenar a un adversario. / José Luis Fernández

El tanto aumentó el ímpetu visitante y la batalla por el cuero se hizo feroz. Cada error pasaba a ser importante y, cuando el duelo se dirigía al descanso, el CDF Mojados demostró tal hecho poniendo el 1-1 tras una falta.

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Segunda parte, de menos a más

El CD Villaralbo acusó el golpe al inicio del segundo acto y trató de elevar su colmillo con la entrada de Pereda y Cepeda superada la hora de juego. Pero, pese a los cambios y la voluntad local, el tanteo no varió. Los locales no acertaron en las ocasiones que disfrutaron y acabaron logrando un punto que contribuye a su causa, pero que se antojó escaso.

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