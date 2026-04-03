El Villaralbo, ante otro partido clave para evitar disgustos

El CD Villaralbo regresará a la acción este sábado en Los Barreros con una cita que se antoja trascendental para el futuro del cuadro azulón en Tercera RFEF. Una competición en la que tiene bien enfilada su permanencia, pero en la que no debe flaquear para certificarla.

Con esa mira, la de dar un paso adelante en busca de la salvación matemática, la escuadra de Oji recibe a uno de sus rivales directos: CDF Mojados. Oponente que visitará Villaralbo como antepenúltimo clasificado, a ocho puntos del plantel dirigido por Oji.

Habiendo todavía suficientes puntos en juego, el bloque villaralbino debe saltar hoy a por todas espoleado por su público en Los Barreros, mostrando todavía más actitud que en su duelo del pasado miércoles en "Los Dominicos". Un choque aplazado que acabó con 1-0 en el marcador fruto de un tempranero tanto de la Virgen del Camino, pero que también dejó muy buena impresión del CD Villaralbo en su segunda mitad.

Noticias relacionadas

Si la escuadra de Oji es capaz de mantener ese nivel, superar sus diferentes ausencias -a las que podría sumarse la del lesionado Moussa en suelo leonés- y aprovechar las debilidades del CDF Mojados, el CD Villaralbo sumará tres puntos determinantes para la salvación. Si no, puede que a los azulones les toque sufrir hasta el final. n