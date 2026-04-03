"Las instituciones deberían cuidar más a la liebre" asegura el presidente de la Copa Zamora

Un grupo de galgueros zamoranos encabezados por Jaime Chillón ha conseguido darle un vuelco espectacular a la Copa Zamora hasta convertirla en una de las competiciones con mayor prestigio en España fuera del ámbito de los campeonatos de la Federación. Chillón reconoce el esfuerzo que existe organizar la Copa y más teniendo en cuenta los problemas por los que atraviesa esta modalidad cinegética: "Hace tres años se nos planteó la opción de afrontar este proyecto. En un primer momento dije que no pero me lo pensé un poco más porque si no entrábamos gente joven, se perdería. Formamos un equipo que fue el único que se presentó a las elecciones porque este trabajo no nos aporta ningún tipo de ingresos a los organizadores. Nuestra compensación es que salga todo bien".

Chillón es consciente de que "había que darle una vuelta, volver a aglutinar a todos los clubes, trabajar todos juntos e intentar organizar bien la competición con sus eliminatorias. La idea principal era juntarnos todos los clubes de la provincia". Y el primer paso fue contactar con el propietario del cercón de Aldeanueva que estaba todavía en su fase inicial, "quiero dar las gracias por confiar en nosotros desde el principio a César Hernández Losa. Contactamos además con otros acotados que vieron bien hacerlo como lo teníamos planteado y a los que también quiero darles las gracias. A los acotados hay que reconocerles su enorme mérito porque estamos viviendo una época en la que cada año vamos a peor con la escasez de liebres. Por desgracia, entre la mixomatosis y la tularemia, la liebre va mal". "Salimos un poco a la aventura el primer año -añade el joven galguero zamorano-intentando darle más énfasis también a las redes sociales, como forma de acercar a la gente joven a este deporte. Intentando que la gente esté enganchada a la competición, fuimos pioneros en darle énfasis al dron. Fuimos la primera competición en grabar las carreras con el dron y poder juzgarlas al momento, de tener la posibilidad de que, si no hay juez a caballo, lo revise, como si fuera el VAR en el fútbol. A la gente le agrada porque todos podemos equivocarnos o el juez que va a caballo no llega a ver la carrera y para eso está el dron que te da la seguridad de aprovechar todas las liebres. La cosa está muy mal y no se pueden desaprovechar las pocas liebres que tenemos".

Como forma de seguir aglutinando a todos los clubes, se comenzó a celebrar el día de las fases previas una comida con todos los clubes. Lo que destaca toda la gente, aparte de que sale todo bien y del esfuerzo que empleamos en ello, es el buen ambiente que tenemos. Si no fuera por eso, yo ya hubiera dejado ésto. Ese es otro de los factores por los que la Copa Zamora ha adquirido tanto auge, aparte de los 33 clubes que compiten que es una gran cantidad".

Estas afirmaciones vienen a desmentir esa leyenda negra que han sufrido los galgueros a los que se les atribuía una inexistente mala fama: "El ambiente que respiramos es envidiable y también trabajamos para ello".

La implantación de los cercones ha sido una de las soluciones para la escasez de liebres, con los inconvenientes de los que todos los galgueros son conscientes: "Yo no creo que toda la solución pase por los cercados deportivos, porque como galgueros y cazadores, tenemos que concienciar a la gente de que la caza y la competición tiene que ser los 365 días del año. Los acotados en los que se ponen comederos, bebederos, hay control poblacional de depredadores, se desparasita en determinadas épocas del año, se está comprobando que la población no disminuye significativamente y la liebre está más fuerte cuando entran esas enfermedades. Sin liebre no hay futuro en esto, pero los cercados deportivos es una herramienta de apoyo y en estos momentos, sería inviable sacar adelante las competiciones sin ellos. En la Copa Zamora tenemos las fases previas con 33 clubes y es inviable ahora mismo repartirnos en varios correderos. Pero hay que luchar por salvaguardiar la liebre en el campo. Tiene que haber un equilibrio y no dejar de lado el campo abierto, porque una carrera en campo abierto no es lo mismo que una en un cercón".

El presidente de la Copa Zamora insiste en que el galguero "tiene que concienciarse de que hay que cuidar más a la especie en el campo y las instituciones deberían apoyar algo más". Los organismos públicos no parecen aportar lo que deberían en cuanto a la investigación sobre la lucha contra las enfermedades o a la propia conservación de esta especie cinegética: "No hay nada, tan sólo a nivel privado, un laboratorio como es Laviana ha intentado sacar una vacuna pero sin éxito. No hay apoyo ni iniciativas no sólo en el ámbito económico sino también en el legislativo".

Lo bonito y lo tradicional que la mayoría de los galgueros aprecia es juzgar a caballo pero la aparición del dron aporta importantes avances: "La Copa Zamora incentiva que haya caballos y se les incentiva económicamente a los cotos que permiten juzgar a caballo, pero los propietarios ven que con el dron se hace menos daño a las siembras. Ahora mismo, la mayoría de los acotados que conseguimos es porque vamos con el dron".

Zamora es, seguramente, la provincia que más ha crecido en el desarrollo del deporte de los galgos y la Copa Zamora ha contribuido a ello: "A raiz del auge que hemos adquirido estos años, muchos clubes se acercan más a esta provincia y otros que antes no se sentían atraídos, ahora quieren inscribirse. Nos llama gente del resto de comunidades autónomas, incluso de otros paises, interesándose por participar en la Copa Zamora: hasta de los paises árabes como Bareim nos han preguntado qué hacer para competir aquí. Pero ya no queremos más, con lo que tenemos nos basta y nos sobra".

Actualmente en la provincia de Zamora hay 38 clubes federados, de los que 33 compiten en la Copa Zamora. "Los clubes que ya competían antes tienen su derecho y los que llegan nuevos, pues tendrán que esperar porque, tal y como está el campo, no es viable aumentar el número de participantes". Pero no sólo se ha incrementado la cantidad sino también la calidad de los perros zamoranos: "Los galgueros cada vez están más preparados. A mi me encanta prepara a los perros, soy un loco de la preparación aunque no he tenido los resultados de otra gente. A nivel general, el galguero zamorano se preocupa de los galgos durante todo el año con veterinarios, fisioterapia, alimentación... y la cría se selecciona mucho más genéticamente".

En cuanto a patrocinadores, también ha crecido el apoyo a la Copa Zamora aunque el mayor respaldo actual es el de la Diputación Provincial, a través del diputado de Deportes, Juan del Canto, "que no sólo nos apoya en materia económica, sino que es una persona que se preocupa de nuestro deporte, que le gusta estar in situ, que le gusta que le presentemos iniciativas nuevas. Y a ser el último año de legislatura, queremos acercar este mundo a los jóvenes con algún tipo de evento o acto para acercar este deporte a los jóvenes: el qué, cómo y cuándo, de momento no lo sé. Podría ser un encuentro en un cercado deportivo donde reunir a jóvenes galgueros, echar unas liebres, organizar unas charlas, convivir allí. Pero está sin concretar, es una idea". Pero además de magnífico organizador, Jaime Chillón también tiene su corazoncito como galguero. No está todavía con las grandes figuras con que contamos en Zamora actualmente pero le queda muy poco. En todo caso, él reconoce que "es muy complicado, necesitas mucho tiempo para sacar todos los días a los perros al campo, preocuparte de la alimentación, de la selección genética, pero también necesitas mucha suerte. Hace dos años, llegamos a semifinales de la previa del Campeonato de España, lo rozamos, pero es complicado. Soy galguero desde que tenía seis años, casi desde que tengo uso de razón por mi padre y mis dos abuelos, de Madridanos (Manuel) y Coreses (Joaquín). Yo soy muy exigente para la competición y tiene que ser así porque como te descuides, te comen la tostada. Ahora estoy más enfocado en el mundo de la organización porque alguien lo tiene que hacer".

Tiene especial predilección por la línea genética de Mario Geras "unos perros que son preciosos físicamente, corren con la cabeza abajo, ni muy fondistas ni muy veloces, tienen un equilibrio que yo busco. Es complicado conseguir un perro con la velocidad y el paso que se necesita y que responda en una carrera de 2 o 3 minutos es muy complicado. También me gusta mucho la raza de La Romera. Aparte yo sigo una línea propia y otra con otros varios criadores, intento conjugar lo que tengo yo con otras razas".

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Chillón representa a la nueva generación de galgueros sobre la que hay opiniones contrastadas: "La cosa está complicada porque, para que un niño se enganche viendo una carrera, te tiras todo el día. Tiene que haber liebres, insisto, y por ello hay que concienciar a toda la gente y en especial, a la gente joven. Está complicado". n