Iñaki Martín regresa a Zamora con el Fuenlabrada

El vallisoletano Iñaki Martín, que dirigió en liga EBA al Virgen de la Concha en 2012-13 regresará este sábado a Zamora al frente de un Fuenlabrada que no termina de alcanzar los puestos destacados de la clasificación pese a contar con una gran plantilla. El equipo madrileño con una larguísima trayectoria en ACB figura actualmente en un discreto octavo puesto con 14 victorias y 12 derrotas, solo dos plazas por encima del CB Zamora que suma 11-14 y también lucha por los puestos que dan derecho a jugar el play off de ascenso.

Sorprende la marcha de este Fuenlabrada que cuenta con jugadores del nivel de Víctor Alvez que es el tercer anotador de la Liga con 16 puntos de media, y el jugador que más minutos disfruta (28), además destacan David Manchó que es segundo en recuperaciones (1.8), Mateo Díaz, cuarto en faltas recibidas (4,2) o Gregory Renfroe, sexto en asistencias con 4,5. A los que hay que sumar al pívot Brooks de Bisschop que entró en el equipo ideal de la pasada jornada y es el octavo reboteador del campeonato.

Y al frente de este nuevo proyecto diseñado para buscar el retorno a la ACB, figura el vallisoletano Iñaki Martín, que acumula ya a sus espaldas un brillante curriculo como entrenador. Ha sido entrenador ayudante con Gustavo Aranzana y Porfi Fiscac y entrenador del Valladolid en Oro. Ha entrenado en Mozambique y Portugal (Lusitania) y cumplió tres temporadas como ayudante de Marcelo Nicola en San Sebastián en ACB, para dar el salto al Betis como segundo de Bruno Savignani. Recaló en Zaragoza, de nuevo al amparo de Porfi Fisac, y la pasada campaña intentó sin éxito evitar el descenso del Valladolid, desde donde dio el salto esta campaña al Fuenlabrada.

Saulo Hernández no se confía lo más mínimo con el Fuenlabrada aunque reconoce que su equipo se encuentra anímicamente muy bien porque "la victoria contra Ourense fue nuestro partido más completo de la temporada. Venimos de dos victorias contra dos grandes equipos aunque a nivel físico no estamos en nuestro mejor momento aunque a estas alturas casi ningún equipo lo está por unas razones o por otras". El técnico zamorano informó que Bine Preperlic se recupera de una dislocación de hombro sufrida en el partido de Ourense y no estará disponible este sábado. "Soy un entrenador que cree mucho en el poder de la mente, de la cabeza, y ahora mismo lo importante es tener la ilusión de defender la camiseta cada vez que entrenamos o jugamos, y en eso el equipo está en el mejor momento de la temporada".

Saulo Hernández se muestra especialmente satisfecho del rendimiento de Álvaro Martínez de quien destaca como virtudes "las que no veis los demás", lo que transmite el jugador "es lo que es en el día a día, una persona muy educada, trabajador, muy buen chico y que hace algo que a los deportistas, y en especial los del baloncesto, les cuesta mucho y es no intentar hacer lo que no sabe hacer muy bien. Lo hace al cien por cien, y cuando aprende una cosa nueva, las pone en práctica. Nos da una tranquilidad de saber que con él, vamos a tener rebote, defensa, esfuerzo, acierto en el tiro exterior, faltas recibidas... serenidad. No es un jugador que destaque con grandes canastas pero tampoco sale en el scouting de errores en cada partido porque suele hacer las cosas muy correctas".

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Saulo Hernández no se mostró especialmente preocupado por que el Fuenlabrada haya fichado esta misma semana al brasileño Augusto Lima: "Si ya tenía buen equipo Fuenlabrada, pues ahora lo han reforzado con un jugador que viene de ACB", y explicó que afrontan el partido contra los madrileños "con ganas de quitarnos el mal sabor de boca con el que salimos de allí. Fue uno de nuestros peores partidos del año, nuestra anotación más baja de la temporada con 61 puntos, no nos sentimos cómodos en ningún momento, nos superaron en energía, a nivel táctico, en todo. Fue un partido en el que no tuvimos la más mínima opción y nos gustaría demostrarnos que podemos hacerlo mejor ante un equipo de este nivel. Para eso estamos trabajando y esperamos competir infinitamente mejor que lo hicimos en Fuenlabrada".n