Santi Calero se perfila como sustituto de Macías al frente del Atlético Benavente

Santi Calero se perfila como sustituto de Miguel Ángel Macías al frente del banquillo del Caja Rural Atlético Benavente. Tras conocerse la dimisión del entrenador (que también ejerce como vicepresidente del club), todas las miradas se dirigieron al que esta temporada ha sido segundo de abordo y un absoluto conocedor de la entidad, ya que ha sido técnico del primer equipo anteriormente (en 2015 cuando se ascendió a Segunda B) y también fue mano derecha de Chema Sánchez con el que se quedaron a un gol del ascenso a Primera División.

El nombramiento de Calero sería, por tanto, un recambio natural para un equipo que no atraviesa su mejor momento y que en esta segunda vuelta se ha convertido en la segunda peor plantilla del grupo en cuanto a resultados obtenidos. Se espera (y se necesita) un golpe de timón que debería comenzar mañana mismo cuando los blanquiazules visiten, en partido aplazado, al colista, un Concello de Begonte FS que no ha sumado un solo punto en lo que llevan de competición.

La victoria benaventana, de la mano de Santi Calero, se presenta irrenunciable para no aumentar los problemas que ahora mismo ya tiene el equipo que es décimo primero en la tabla de clasificación con 35 puntos y acumula una crisis que parece no tener fin.

Para este encuentro, en el que se confía romper con la crisis que atraviesan Calero no podrá contar con Jonás ni con Charlie, aunque es posible que en los próximos días haya noticia en la plantilla.

Un regreso esperado

Según ha podido saber este periódico existen conversaciones para el regreso de Aitor Blanco, jugador franquicia que dejó el club el pasado noviembre y que podría regresar para ayudar en estas últimas semanas de competición. Se da la circunstancia de que Aitor sigue teniendo ficha ya que nunca se le tramitó la baja federativa.