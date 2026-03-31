Gimnastas Rítmica
Las juveniles del Rítmica Mapecca logran el pase directo al Campeonato de España
Las gimnastas rubricaron un ejercicio de gran nivel
P. F.
El Club Rítmica Mapecca participó en un control autonómico con su conjunto juvenil de aros y cintas, una cita clave para decidir qué equipos lograrían el pase al Campeonato de España de conjuntos base.
El control, en el que un panel de jueces valoraba los ejercicios presentados, reunió a distintos conjuntos con el objetivo de obtener una de las plazas para la competición nacional, que se celebrará en Santander del 7 al 11 de mayo.
Tras el primer pase, el conjunto juvenil de Mapecca consiguió el pase directo al Campeonato de España, un logro especialmente destacado teniendo en cuenta el corto tiempo de preparación. El equipo, formado por Adriana Fernández, Carolina Luengo, Amaya Salgado, Nuria Sutil y Raquel Gutiérrez, apenas llevaba un mes trabajando como conjunto y solo dos semanas con el ejercicio completo.
A pesar de estas dificultades, las gimnastas lograron ejecutar un ejercicio de gran nivel, con una destacada expresividad y un notable trabajo artístico. Aunque se produjo un pequeño fallo, la limpieza del montaje fue decisiva, consolidando su clasificación.
De este modo, el conjunto juvenil de Mapecca estará presente en el Campeonato de España, donde competirá el próximo 7 de mayo, afrontando este nuevo reto con ilusión y ganas de seguir creciendo en la competición nacional.
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