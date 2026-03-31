Judo
Integrantes del club de judo Gokyo de Zamora mejoran su técnica con el olímpico Fran Garrigós
Integrantes del club disfrutaron de una masterclass junto al laureado Fran Garrigós
Varios integrantes del club de judo Gokyo de Zamora pudieron disfrutar de unas interesantes sesiones de masterclass organizadas por el club Doryoku de Salamanca, que fueron impartidas por el judoca Fran Garrigós, todo un referente de este deporte como demuestra su extenso palmarés con tres títulos de campeón de Europa, uno de campeón del Mundo y un valiosísimo bronce olímpico en los Juegos de París’24.
A lo largo de la sesión, en la categoría Alevín, una de las jóvenes promesas de la entidad zamorana, Lucas Fernández, pudo adquirir nuevos conocimientos sobre algunas de las técnicas para su edad, además de tener la oportunidad de realizar un pequeño combate con Garrigós lo que, sin duda, convirtió la jornada en inolvidable. mientras, en Infantil estuvo Paula Mateos, que también disfrutó de una jornada en la que pudo aprender nuevas formas de trabajo con algunas técnicas.
Finalmente, acudieron varios integrantes del club de mayor edad, que conformaron el grupo más numeroso. Víctor San Antonio, Diego Bruña, Rubén de Castro y Ángel trabajaron técnicas de estrangulación y otras técnicas.
Todos los asistentes regresaron encantados por la experiencia vivida junto a todo un campeón, sin olvidar la parte de convivencia con compañeros del club Doryoku.
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