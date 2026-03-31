Álvaro Martínez y Ty Roberts, del Caja Rural CB Zamora, en el quinteto ideal de la jornada en Primera FEB

El gran partido del Caja Rural CB Zamora ante el Ourense Baloncesto coloca al equipo zamorano en una magnífica posición para soñar con todo, pero también arrojó grandes números individuales. Dos pupilos de Saulo Hernández están incluidos entre los cinco mejor valorados de la jornada, lo que deja intuir su estelar actuación en tierras gallegas (84-105). Álvaro Martínez y Ty Roberts forman parte del quinteto ideal y sus números hablan claro.

Tras Omar Silveiro (Movistar Estudiantes de Madrid) con 33 de valoración, aparecen con 26 los dos integrantes del CB Zamora, que comparten cifra con Kevin Larsen de Alicante para concluir el mejor cinco del fin de semana con Iván Cruz, de Melilla.

Todo un pilar

Por lo que se refiere a Álvaro Martínez, el jugador se reafirma como un pilar fundamental en el juego zamorano. En sus 23 minutos en pista, sumó 13 puntos al global del equipo, pero su trabajo fue más allá siendo el máximo asistente entre los suyos y destacando del mismo modo en el rebote defensivo, donde también Toni Naspler rubricó un magnífico papel sumando al trabajo colectivo.

También volvió a sobresalir la figura de Ty Roberts que fue, además, el máximo anotador de la jornada con 27 puntos en su haber a lo largo de los 25 minutos que estuvo sobre la cancha. El estadounidense rubricó una de sus mejores actuaciones en el equipo.

Ahora ya toca mirar el siguiente compromiso en busca de un tercer triunfo consecutivo que permita dar pasos en firme hacia un playoff al que nadie renuncia. La próxima cita será en casa (sábado, 19.30 horas) donde el equipo recibirá al Flexicar Fuenlabrada, octavo clasificado y que será una gran piedra de toque para saber hasta dónde es capaz de llegar este equipo que en los últimos encuentros ha podido contar con todo su roster, algo que, sin duda, ha ayudado al buen momento actual.