Zamora luce futuro en el Regional cadete e infantil de piragüismo

La temporada de piragüismo ya ha arrancado y, con ella, también las competiciones regionales que permiten ver el futuro de este deporte en Zamora. Un porvenir que tiene potencial como quedó claro en el Campeonato de Castilla y León de Invierno cadete e infantil de 3.000 metros celebrado el pasado fin de semana. Jornada en la que se alzó campeón un club de la provincia y en el que la base zamorana brilló con doce preseas.

San Gregorio Ciudad de Zamora: campeón por clubes

Dispuesto a repetir la sobresaliente actuación del pasado curso, San Gregorio Ciudad de Zamora fue el gran dominador de la competición en Valladolid. El club se alzó campeón con 910 puntos y lideró un podio del que se quedó cerca el Club Fluvial Villaralbo, cuarto con 371. Más atrás, pero también con su brillo, estuvieron Amigos del Remo (6º) y Actividades Náuticas (7º).

Tres grandes nombres

El conjunto de Enrique Linares contó con tres campeones: la cadete Arianne García y los infantiles Pablo Baz y Yaiza Faúndez. Tres oros que se vieron acompañados por la plata y el bronce en K-1 infantil femenino de Ariadna Santaren e Irene Galván.

Doble medalla para el Fluvial, cuarto

Por su parte, el Fluvial Villaralbo contó con Erik Pérez, bronce en K-1 infantil B y Manuel Esteban, campeón en el K-1 alevín B, como sus palistas más destacados. Esteban, además, fue tercero de la general de la categoría por detrás de Yago Pedruelo, del Amigos del Remo.

Expedición del Club Fluvial Villaralbo. | CEDIDA

Amigos del Remo, presente en el podio

Pedruelo, plata en K-1 alevín, no fue el único representante del Amigos del Remo en subir al podio. También lo hizo Javier Lozano con el tercer puesto en la categoría cadete K-1. Una regata en la que Sergio Carrillo (Fluvial) fue sexto y Marcos Diego (San Gregorio), octavo.

El botín del Amigos del Remo lo redondearon los canoístas Darío y Yago Pérez, primero y segundo en la modalidad C-1 alevín, respectivamente.

Triple metal para Actividades Náuticas

A la moda del "doblete" (oro y plata) se apuntó también en Valladolid el club Actividades Náuticas, que dominó la prueba alevín K-1 con el triunfo de Alicia Caballero y el segundo puesto de Violeta Ramos. Dos metales a los que se unió la plata de Mencía Román en K-1 infantil A en su debut en la categoría.

Violeta Ramos y Alicia Caballero. | CEDIDA

Más resultados, más futuro

Todos estos resultados, así como otros muchos "Top-10" del resto de palistas de estos equipos, permiten afirmar que el futuro del piragüismo zamorano es prometedor. Solo falta que el brillo mostrado en este Regional de Invierno cadete e infantil no se pierda.