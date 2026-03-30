El Zamora CF da un paso de gigante en la igualada disputa por el play-off en Primera RFEF

La liga se encamina a su punto final en Primera RFEF y la pelea por el play-off es muy abierta. Hay muchos candidatos, restan un buen puñado de partidos y cada jornada será crucial para alcanzar el objetivo. Motivos por los que la victoria firmada por el Zamora CF el pasado sábado es no solo un paso adelante en la carrera por las cinco primeras posiciones, también un impulso importante de cara a las próximas batallas por ese objetivo.

Un triunfo que permite dar un salto de gigante

El triunfo por 2-1 del Zamora CF ante el Pontevedra CF ha catapultado a los rojiblancos en la clasificación. El equipo de Óscar Cano aprovechó una jornada con varios duelos directos para sumar otros tres puntos y dar así un salto en la tabla. Del séptimo al cuarto puesto. Una recompensa más que merecida a la dinámica positiva de los rojiblancos en las últimas jornadas: 10 puntos de 12 posibles.

Abde busca cabecear el cuero en el duelo ante el Pontevedra CF. / Jose Luis Fernández

El Zamora se adapta a la "guerra del play-off"

La nueva versión del equipo de Cano, un Zamora CF "más feo" pero mucho más eficaz, encaja como un guante en el escenario competitivo del Grupo 1 de Primera RFEF. Del tercer puesto al 12º hay seis puntos de diferencia y restan ocho encuentros.

No es momento de "fútbol champagne", es hora de sumar siempre. Y no es una máxima fácil de cumplir, dado el número de rivales por el play-off. La última jornada no ha terminado por marcar distancias definitivas, así que cada fallo se seguirá castigando en la clasificación.

Una jornada que no aclara nada

El Barakaldo CF sigue tercero, tras los inalcanzables CD Tenerife y Celta Fortuna. Esta vez, a costa de un Real Madrid Castilla al que venció por 2-1 y que queda tres puntos por detrás del Zamora CF.

Entre el equipo de Cano y el filial blanco se sitúan ahora SD Ponferradina, que empató en Ourense (0-0); AD Mérida, que ganó al Racing de Ferrol (2-1); y Athletic Club "B", que cayó en Balaídos (2-1). Todos ellos con 44 puntos, a dos de los 46 del Zamora CF.

Y más candidatos

Todos ellos pueden entrar o salir de la zona de play-off en cualquier momento. Y por detrás, siguen en la pelea el Pontevedra CF, CD Lugo, Racing de Ferrol y Unionistas de Salamanca, próximo adversario zamorano.

La lucha por el play-off sigue abierta y, como hace meses, ahora al Zamora CF le toca defender plaza y no fallar. Toca seguir avanzando, como sea, en una guerra con derbi regional como próxima batalla.