El Salvamento Benavente, tercero de España en categoría infantil

Gran actuación de los socorristas del Club de Salvamento Benavente durante el VII Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo Infantil y Cadete de Primavera, celebrado en la Piscina Municipal Cubierta de Bétera (Valencia), convirtiéndose en el conjunto más destacado de Castilla y Len, al lograr la tercera posición en la clasificación general infantil con 187 puntos, además del subcampeonato en la clasificación infantil femenina, donde sumó 163 puntos.

Individual

En el apartado individual, Naia Francos Manrique (C.S.S. Benavente) consiguió dos platas en 100 metros socorrista y 50 metros remolque de maniquí. Asimismo, su compañera de club Victoria del Carmen Zanfaño Justo obtuvo una plata en 50 metros remolque de maniquí y un bronce en 100 metros natación con obstáculos.

Por equipos

En las pruebas por equipos, el C.S.S. Benavente fue protagonista al conquistar las cuatro medallas autonómicas, todas ellas en categoría infantil femenina. El relevo se colgó el oro en 4x50 metros natación con obstáculos, estableciendo además un nuevo récord autonómico con un tiempo de 2:22.76. A este triunfo se sumaron dos medallas de plata en 4x25 metros remolque de maniquí y 4x50 metros relevo combinado, así como un bronce en 4x50 metros natación con aletas.

En el cómputo global autonómico, Castilla y León se colgó un total de 11 medallas (2 oros, 6 platas y 3 bronces) y un récord autonómico de la categoría infantil en una prueba de equipo.

En esta competición estuvieron representados varios clubes de la región de cinco provincias diferentes. En concreto participaron el C.A. Teleno Salvamento, C.D. SOS La Bañeza (León), C.D. Oca S.O.S. (Palencia), C.D. 27 Grados (Soria), C.D. Unión Esgueva SOSVA y C. Multideporte Valladolid (Valladolid) y el CSS Benavente, que volvió a demostrar su gran estado de forma. n