Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
“Vamos a ponerte guapa”: cotaneros y camareras de la Semana Santa de ZamoraHorarios y rutas de los buses lanzadera de Zamora en Semana SantaMoraleja de Sayago impulsa el turismo local con tres viviendasEl Zamora CF da un paso de gigante por el play-offJesús Losada: el pregón de la Semana Santa de Zamora 2026
instagramlinkedin

Gimnasia Rítmica

El Rítmica Benavente participa en tres torneos nacionales y regresa con medalla

Jorge Barrio logró el primer puesto en Gijón en categoría Alevín mixta

Gimnastas del Rítmica Benavente en Gijón

Gimnastas del Rítmica Benavente en Gijón / Cedida

P. F.

El Rítmica Benavente acumula una intensa actividad con presencia en varios torneos nacionales donde pudieron mostrar su nivel y progresión, destacando el primer puesto de Jorge Barrio que se colgó una nueva medalla de oro.

Por orden cronológico, hasta Palencia se desplazó una representación de la entidad para tomar parte en un torneo organizado por el Ritpalencia. Acudieron las gimnastas base Cristina Ugidos, Lucía López, Vera Labra, Alaia Ledo, Elsa Méndez y Shaila Fernández y de nivel promesa Alicia Blanco, de forma individual, sirviéndoles de rodaje de cara a las próximas competiciones después de Semana Santa.

Ritmica Benavente en Palencia

Ritmica Benavente en Palencia / Cedida

Mientras, en Pola de Lena, participaron también de forma individual Carla López, Jara Fernández, Thalía Gato y Daniela Caro, mejorando sus ejercicios con respecto a la última competición de hace 15 días.

Noticias relacionadas y más

Por último, también en Asturias, concretamente en Gijón, el Rítmica Benavente tomó parte en el XIX torneo club Stroke, tanto en nivel base con Vega Molezuelas, Jara Fernández y Mara Casquero, como en nivel absoluto con presencia de Mateo López y Jorge Barrio, logrando este último el primer puesto en cuerda en una competición mixta en categoría infantil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents