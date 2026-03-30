José Luis Posado, sexto, en las 48 horas de Bujarssot

El zamorano José Luis Posado (Vino de Toro Caja Rural) alcanzó el sexto puesto absoluto en la prueba de 48 horas incluiída en el Festival de Ultrafondo Ciudad de Burjassot (Valencia). Este nuevo éxito del ultrafondista zamorano llegaba despues de subir al podio en el Campeonato de España Master de 50 Kilometros, celebrado en Malaga como campeon de España Master -70. Con tan solo 6 dias de descanso el corredor zamorano terminó en un magnífico sexto puesto con un total de 245 kilometros 442 metros recorridos en los dos días que duró la prueba en la que se dieron cita ultrafondistas de muchos paises y de un contrastado nivel mundial.

Posado cubrió la primera maraton en 4h12 y los primeros 50 Kilómetros en 5h 27´02. El atleta que milita en el Vino de Toro Caja Rural destacó que durante la competición "hubo mucho calor por la mañana y por la tarde los dos dias de la prueba y frío con mucho viento por la noche. Nos sorprendió mucho porque no lo esperábamos, pero lo afrontamos lo mejor posible", apuntó Posado en declaraciones a este periódico.

Noticias relacionadas

Por otra parte, Mary Tomaz de Aquino, también del Vino de Toro Caja Rural, alcanzó la quinta posición en la clasificación femenina absoluta en Burjassot con una marca de 235 kilometros 574 metros. El tiempo de paso en los 50 kilometros fue de 5h27´02 y en el maraton de 4h24´51.