Oji sitúa la permanencia del CD Villaralbo en los 36 puntos

El CD Villaralbo, décimo segundo con 31 puntos en la clasificación en Tercera RFEF, dejó escapar una buena oportunidad en su visita al Almazán (2-1) este pasado fin de semana, en un encuentro en el que, tal y como confirmó el técnico azulón, solo hubo un equipo en la primera parte y no fue precisamente el villaralbino. "Nosotros no aparecimos hasta la segunda mitad. Hicimos una primera parte muy mala, con muchísimos desajustes defensivos y en la que nos generaron muchísimo a través de juego posicional, a través de juego directo, a través de las pronunciaciones. Nos costó y el resultado en la primera parte creo que tenía que haber sido más holgado para Almazán. En la segunda parte cambiamos radicalmente y se vio un Villaralbo mucho más reconocible, mucho más valiente", rememoró el entrenador con la derrota por 2-1 bajo el brazo.

Siguiendo con el repaso de esa segunda mitad, Oji recordó el rival "no pisó prácticamente en nuestra portería y cuando mejor estábamos nos llegó ese segundo gol. Lo seguimos intentando hasta el final, metimos el gol de Cepeda y tuvimos nuestras opciones. El Almazán dio un paso atrás porque nosotros lo estábamos hundiendo y nos vimos con opciones de empatar, pero después de la primera mala parte creo que es justo el resultado".

Condicionado por las bajas

En su intervención, Oji también explicó que su equipo llegaba muy condicionado por las seis bajas que arrastraban y ahora lo que les queda es tratar de recuperar a esos futbolistas cuanto antes y ponerse ya a trabajar puesto que este miércoles, 1 de abril, tienen su encuentro aplazado ante La Virgen del Camino y ya el sábado volverán a Los Barreros.

"Nos toca resetear, cambiar la perspectiva y pensar que en la Virgen del Camino tenemos un partido importantísimo para sumar puntos fuera de casa y que el sábado tenemos una final contra el Mojados porque si nosotros conseguimos sumar en estos dos partidos seguramente estemos hablando de que hemos conseguido la permanencia", apuntó el responsable de banquillo quien cree que con 5 puntos más, el objetivo estaría logrado, pero "hay que remar para conseguirlo". "Nos vienen dos partidos clave donde tenemos que prácticamente cerrar la salvación porque si no los últimos 5 partidos vamos a sufrir".