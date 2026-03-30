Novoa consolida su puesto en la Selección Española

La selección española de fútbol sala afronta sus primeros compromisos tras la conquista del título continental con una convocatoria marcada por la presencia de caras nuevas y el regreso de varios jugadores habituales, con dos de ElPozo Murcia. El Benaventano David Novoa, que milita en O Parrulo Ferrol, ha consolidado su puesto en la Selección y vuelve a entrar en el equipo nacional.

El seleccionador nacional, Jesús Velasco, ha citado a 14 futbolistas para los amistosos frente a Selección de Finlandia de fútbol sala, previstos para los días 10 y 11 de abril en Nokia. Estos encuentros supondrán la puesta de largo del combinado nacional tras proclamarse campeón de Europa y servirán como última prueba del curso. En la lista destacan las novedades de Míchel, Povill, Santa Cruz y Pachu, que refuerzan un grupo que mantiene buena parte del bloque campeón.

Entre los internacionales que repiten tras el éxito continental figuran los porteros Dídac y Navarro, además de Adrián Rivera, Ricardo, Cecilio y el propio Novoa. Asimismo, regresan a la dinámica de la selección Boyis, Dani Zurdo, que no pudo disputar el Europeo por lesión,, Esteban y Eric Martel, completando una convocatoria equilibrada entre experiencia y juventud.

El equipo se concentrará el lunes 6 de abril en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde realizará tres sesiones preparatorias antes de desplazarse a Finlandia.

La lista está formada por los siguientes jugadores:

-Porteros: Dídac Plana (Barça) y Antonio Navarro (Quesos El Hidalgo Manzanares).

-Cierres: Boyis (Viña Albali Valdepeñas) y Adrián Rivera (ElPozo Murcia).

Alas-cierres: Míchel (Jaén Paraíso Interior) y Ricardo (ElPozo Murcia).

Alas: Cecilio (Movistar Inter); Novoa (O Parrulo), Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior), Eric Martel (Barça) y Pachu (Osasuna Magna).

Alas-pívots: Esteban (Jaén Paraíso Interior) y Povill (Industrias Santa Coloma).

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Pívot: Santa Cruz (O Parrulo).