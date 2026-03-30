Miguel Ángel Macías dimite como entrenador del Atlético Benavente

Miguel Angel Macias, entrenador del Atlético Benavente Caja Rural, ha presentado su dimisión, según ha anunciado la junta directiva que preside Álvaro Arias. El técnico expuso su decisión a la directiva después del partido contra Villalba disputado en la tarde de este sábado y que se saldó con una nueva derrota (2-3). Macías se reunió con el presidente Álvaro Arias, y con Angel Manteca, director deportivo, y les expuso su decisión irrevocable. Los directivos aceptaron su propuesta "agradeciéndole el paso que dio este año para con el equipo y el club", ha señalado el Atlético Benavente en una nota de prensa.

Miguel Angel Macias expuso esta decisión "para dar un cambio al equipo en lo deportivo, ya que ve que el equipo ha perdido todo lo necesario para competir tanto en lo físico, técnico, táctico y psicológico, sabiendo que, en lo humano, el grupo esta unido y que su decisión la veía necesaria para que el equipo cambie la dinámica", añade la nota de prensa.

Miguel Angel Macíaas quiso dar las gracias a la directiva y afición, "por el apoyo incondicional que han tenido hacia él, pero declaró que tenía que tomar esta decisión por el bien del Club. Igualmente quiso pedir disculpas a la afición a los esponsor e intituciones y a todo aquel que siente el Atletico Benavente como parte de su día a día".

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Agradeció además el joven técnico "el apoyo de los jugadores al cuerpo técnico que ha estado a su lado en todo momento y dedicó sus últimas palabras como míster a decir que el Atletico Benavente volverá a estar donde se merece".