Juan José Posado, líder del Provincial

Juan José Posado figura como líder del Campeonato Provincial de San Huberto tars disputarse las dos primeras pruebas puntuables, en Figueruela de Sayato y Villabuena del Puente. Tan sólo son cinco los cazadores que compiten en el provincial que disputará su final el próximo día 11 de abril en Otero de Bodas y la puntuación valdrá doble.

Posado encabeza la clasificación con 14 puntos, seguido por Jesús Barroso con 12, José M. Peláez con 12, Raúl de la Iglesia con 12 y Miguel Fernández, con 10 puntos.

Las inscripciones están abiertas para la final de Otero de Bodas al precio de 80 euros.

Por otra parte, la Delegación Zamorana de Caza trabaja ya en la organización del Campeonato Provincial de Recorridos que coincidirá el próximo 19 de abril con el Gran Premio Carril. La prueba se disputará en Toro a las 9 horas, sobre 100 platos. La inscripción será al precio de 65 euros y los junior, 55 y podrá realizarse por wathsapp en el número 666132418. La fecha límite será el 16 de abril. Se ha establecido un máximo de 84 tiradores y habrá una comida al finalizar la tirada.

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La organización repartirá mas de 6.500 euros en premios diversos para las categorías de hombres A, B y C, Iniciados, Senior, Veteranos, Máster, Junior y Mujeres. Habrá 40 premios repartidos a lista corrida y se sorteará entre los inscritos una escopeta superpuesta Browning 525 Sporter valorada en 2.000 euros.n