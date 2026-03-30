La carrera solidaria Ruta 091 2026 organizada por la Policía Nacional de Zamora tendrá como eje principal Alcañices

Vuelve la carrera solidaria Ruta 091. Las Comisarias de Zamora y Quintanilla Alcañices han presentado este lunes el vídeo promocional de esta prueba deportiva que tendrá lugar durante la mañana del próximo 2 de mayo en Alcañices donde también se realizará una exhibición de medios policiales.

Como novedad, la Ruta 091 de este 2026 se va a celebrar en un ámbito rural, lo cual contribuirá a dar visibilidad a la localidad y a la comarca de Aliste, buscando conectar a los participantes con la identidad cultural y paisajística de la comarca de Aliste y la Raya.

Para dar el pistoletazo de salida la Policía Nacional ha lanzado un vídeo promocional grabado en escenarios emblemáticos, para reflejar su espíritu de servicio y el fuerte vínculo con los ciudadanos. El objetivo es incentivar la participación masiva en este evento benéfico, invitando a formar parte de la experiencia tanto a corredores veteranos como al público general.

El video promocional también estará disponible en las redes sociales oficiales de la Policía Nacional, invitando a todo el mundo a ser parte de esta jornada de deporte y solidaridad, recordando que los fondos recaudados serán donados íntegramente a la Fundación ASPACE ZAMORA (Niños con parálisis cerebral).

Inscripción y recogida de dorsales

Las inscripciones ya están abiertas y se realizarán a través de la web https://ruta091.es/. Junto a la entrega del dorsal, a todos los participantes, sea cual sea su categoría, se les hará entrega de una bolsa del corredor, que contendrá una camiseta conmemorativa.

El recorrido de unos 6 kilómetros de longitud y con tintes de trail, busca conectar a los participantes con la identidad cultural y paisajística de la comarca de Aliste y la Raya, contando para ello con varias sorpresas durante la carrera. Todo ello junto a las diferentes categorías ofertadas (corredores, niños y andarines) aportan la posibilidad de pasar un excelente día en familia.

cartel / cedida

¿Qué es la Ruta del 091?

La Ruta 091 nace como una iniciativa solidaria de la Policía Nacional en el año 2017 a iniciativa de la Oficina de Comunicación de la Dirección General de la Policía. Se trata de un conjunto de carreras que cada año se celebra en diferentes localidades de todo el territorio nacional.