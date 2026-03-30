El ajedrez zamorano ya conoce a su nuevo campeón provincial: Aurelio Antón Escudero

Aurelio Antón Escudero fue el gran vencedor del Campeonato Provincial de Ajedrez, celebrado en la sede social de Caja Rural y patrocinado por la Diputación de Zamora bajo la organización de la Delegación zamorana de Ajedrez y el C.D. Ajedrez Zamora.

El campeonato lo disputaron 24 jugadores, lo cual supone una participación más que aceptable, ya que se jugó mediante sistema suizo a seis rondas, con un ritmo de 90 min + 30 segundos, lo cual implica jugar una partida al día.

Con esta victoria, Aurelio Antón logra 12 títulos de campeón provincial, igualando al mítico José Miguel Barrueco, también con una docena de títulos.

Un momento del torneo provincial de ajedrez / Cedida

El torneo estuvo muy disputado manteniéndose la incertidumbre hasta la última ronda, en la cual se decidió el torneo por el primer desempate.

Un momento del Campeonato Provincial de Ajedrez / Cedida

El segundo clasificado fue Raul González con 5 puntos, y tercero Julián Crespo con 4,5 puntos.

El torneo se desarrolló sin ninguna incidencia y fue arbitrado por el árbitro autonómico Carlos Gómez.

Como nota negativa, el C.D. Ajedrez Zamora y la Delegación lamentaron el fallecimiento de Pedro Calvo García, campeón provincial de ajedrez en 1985, un buen amigo de todos los ajedrecistas y una gran persona.