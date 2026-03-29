Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Ha sido nuestro mejor partido de la temporada"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, admitía tras el encuentro en casa de Club Ourense Baloncesto, que sus hombres firmaron ayer "el mejor partido de la temporada" hasta la fecha y que, fruto de ese hecho se gestó la gran victoria azul en suelo gallego del pasado sábado.

El mejor partido de la temporada

"Hemos hecho el mejor partido de la temporada. Si miramos los 40 minutos del encuentro, han sido los más completos hasta ahora", apuntó el técnico, detallando: "hasta ahora, durante el curso, habíamos tenido momentos de lucidez; sin embargo, siempre iban atados o unidos a otros momentos en los que nos separábamos del encuentro, con errores continuados. Hoy -por el sábado- no ha sido así. Aquí, en Ourense, solo nos hemos desenganchado durante un minuto, con ese parcial de 11-0 que permitió al rival acercarse antes del descanso, pero el resto del tiempo los jugadores han sido sólidos tanto en ataque como en defensa".

Sólidos en ataque y defensa

Saulo valoró positivamente esa versión completa del Caja Rural CB Zamora y más ante un Club Ourense Baloncesto que es "un equipo que lo ha hecho muy bien hasta ahora y tiene uno de los grandes entrenadores de la liga".

Ty Roberts busca el aro rival en el partido frente a CB Ourense. / Área 11

"Los jugadores han puesto ritmo al ataque, pasando la bola cuando había que pasarla y buscando la mejor ventaja, la mejor opción posible; y, en defensa, hemos seguido el plan de partido con ilusión y ganas para frenar a un equipo con un potencial tremendo y que es un conjunto de los más reboteadores del campeonato", explicaba el entrenador, señalando que si bien "los 19 rebotes de Ourense no nos hacen sentir orgullosos", sí es para estar muy satisfecho "que, con independencia del jugador en pista o el marcador, el equipo fue, durante los 40 minutos, sólido en ataque y defensa".

Una actuación inesperada

El entrenador del Caja Rural CB Zamora, además, destacó que la mejor versión de los suyos fue "inesperada" tras una semana bastante "complicada" para el vestuario azul. Una circunstancia que da más mérito, si cabe, al triunfo.

Semana cargada de problemas

"Este deporte es tremendo porque, de todos los escenarios posibles que teníamos en la cabeza, ninguno de nosotros esperaba que el partido fuera así", afirmó Saulo Hernández, comentando: "esta ha sido una de las semanas más complicadas de entrenamiento con jugadores y cuerpo técnico afectados por virus y procesos que, entre otras cosas, han llevado a que Pauksté no pudiera ser de la partida. Además, el jueves a Prepelic se le salió el hombro y estamos pendientes de que se someta a pruebas para ver el alcance de su lesión; pruebas que también tendrá que pasar Jacob -Round- que venía con minutos limitados debido a otra dolencia". Un escenario, nada positivo que se combinaba con "ir a casa de un equipo que ha ganado en su feudo a Obradoiro o Estudiantes".

Orgullo de técnico

Saulo, fue sincero y subrayó: "Hoy, lo que nadie pensaba que iba a pasar, pasó. Hemos hecho el mejor partido de la temporada, el equipo ha sido extraordinariamente sólido y es algo de lo que sentirse muy orgulloso".