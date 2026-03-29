Jorge Oseguera, jugador del Balonmano Caja Rural Zamora: "Ahora empieza lo más bonito"

El Balonmano Caja Rural Zamora es ya equipo de fase de ascenso y ahora encara "sin presión", pero "sin descanso" el final de temporada. Una situación que explicó muy bien Jorge Oseguera al término del choque ante Atlético Avilesina, un duelo "muy serio" que dejó buenas sensaciones.

Un partido serio

"Veníamos sin presión al encuentro, con intención de ganar para certificar matemáticamente estar en la fase y estamos felices de haberlo conseguido. De haber sumado los dos puntos y afianzar el primer objetivo", comentaba el pivote tras el triunfo por 40-33 del sábado en un duelo "muy serio" de los pistacho, que tuvieron "las ideas claras, apostando por el contragolpe y un alto número de ataques", estilo que "beneficia" a los zamoranos.

Giannini, lanzando a puerta. / José Luis Fernández

Sin descanso, viene lo bonito

Pese a dar el primer gran paso del curso, Oseguera destacó que los pistacho no se irán de vacaciones por Semana Santa. "No vamos a descansar demasiado, queda menos de un mes para la fase y tenemos que entrenar, sin presión, pero dándolo todo hasta el final por que se acerca lo bonito", indicó, pensando ya en esa fase de ascenso del mes de mayo.

Félix Mojón: "Primer objetivo cumplido"

También piensa en esa cita ya Félix Mojón, que destacó "haber logrado el primer objetivo", pero pone ya su vista en "intentar cumplir el segundo", en conseguir terminar "primero de grupo para gozar de más opciones para organizar la fase y evitar un grupo con dos primeros clasificados" cuando llegue el momento.

Félix Mojón, entrenador del BM Zamora. / BMZ

En busca del equilibrio

Mojón se mostró muy satisfecho "por la actitud de los jugadores" en el triunfo del pasado sábado, afirmando que pudo "dar descanso a varios jugadores" y que "todo aquel que saltó a pista rindió al nivel esperado".

El gallego, sin embargo, es consciente de que Balonmano Caja Rural Zamora tiene que seguir mejorando. Una progresión que ahora fijó en "alcanzar el equilibrio en el juego" que ha faltado en los últimos encuentros. "Ofensivamente hoy fue uno de nuestros mejores partidos; el pasado sábado también se hizo un gran encuentro, pero a nivel defensivo. Ahora, tenemos que encontrar el equilibrio para encontrar nuestra mejor versión", concluyó.