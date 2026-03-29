Carlos Ramos, jugador del Zamora CF tras la victoria ante el Pontevedra CF: "Es el momento de sacar puntos como sea"

Carlos Ramos, autor del segundo gol del Zamora CF en su victoria frente al Pontevedra CF, dejó claro el sábado en rueda de prensa que los rojiblancos tienen una misión clara: competir y sumar puntos. Y que, esa misión, está por encima de todas las demás; por encima de jugar de forma brillante, de las ansias de gol individuales o cualquier otro deseo o demanda. Lo que importa ahora es acumular puntos para seguir luchando por el play-off.

El Zamora CF, por encima de todo

Ramos, que fue uno de los nombres propios del encuentro al anotar el 2-0 que fue fundamental a la postre, quiso rebajar cualquier protagonismo personal tras la victoria. Aseguró que no busca el gol desde hace mucho tiempo, porque entiende que su labor es “otra muy distinta, más fea de ver y que se ve menos”. Un rol necesario que encarna esa labor que ahora mismo se demanda en la recta final de competición. Aun así, reconoció que marcar “siempre gusta si ayuda y sirve para sumar tres puntos”.

GALERÍA | La victoria del Zamora CF contra el Arenteiro, en imágenes / José Luis Fernández

El centrocampista insistió en que hace tiempo dejó a un lado el ego: “El Zamora CF está por encima de todo. Casi me alegré más por el gol de Mario el otro día que por el mío hoy”, afirmó, destacando el nivel de su compañero de demarcación y la exigencia que genera en los entrenamientos. La contribución al equipo, ese valor que Carlos Ramos ensalzó tras el triunfo.

Competencia interna y fin del bache

Carlos Ramos explicó que el equipo ha superado "el bache posterior a Navidad" y que, ahora, los jugadores han vuelto a "entrenar como bestias”. La competencia interna, dijo, es “brutal” y está elevando el rendimiento colectivo. Para él, ese es uno de los grandes éxitos del Zamora CF esta temporada y una de las razones por las que la dinámica positiva ha regresado.

“No es momento de ser brillantes, es momento de competir”

Pero, sin duda, lo que ha hecho que los puntos vuelvan a fluir y lleguen al casillero rojiblanco es la competitividad. La claridad de ideas y la preferencia de sumar por encima de otros aspectos.

Así se reflejó en las palabras del capitán, que fue claro al analizar el estilo del equipo en este tramo final: “El que quiera ver buen fútbol que ponga al Barça o al Arsenal. Nosotros ahora tenemos que competir, luchar y sacar puntos”.

Y no por ello se renuncia a jugar, como bien apuntó Ramos al reconocer que, tras el 2-0, el Zamora CF tuvo minutos de fútbol alegre y ocasiones para sentenciar. Pero, fue muy claro al subrayar que si no se es eficaz, ese estilo abre puertas a otros escenarios. "No sentenciamos y luego, pasan estas cosas: te meten un gol aislado y luego toca sufrir”, afirmó.

Un equipo más tenso

Por otra parte, Carlos Ramos reconoció que al Zamora CF se le está atragantan las primeras partes de sus encuentros en las últimas jornadas.

El capitán reconoció que "los rivales ya aprietan uno a uno”, conocen al bloque de Cano y que eso dificulta el juego a un Zamora CF que, también, se ve influido por un factor emocional, ya que los rojiblancos afrontan la recta final de la temporada y "eso se nota".

Sobre la mano protestada

Por otra parte, sobre el desarrollo del encuentro, Carlos Ramos puso luz a la jugada que dio lugar al primer "challenge" de la tarde en el Ruta de la Plata. Un córner que el mismo sacó y en el que se reclamó una mano en área rival.

El capitán admitió que la acción le pareció mano, aunque no pudo verla repetida antes de hablar sobre ella. “La veo muy separada”, comentó, recordando que en semanas anteriores se señalaron jugadas similares. Aun así, y teniendo razón pero desestimando la mano el colegiado al proceder el balón de un rebote inesperado, restó importancia a la acción: “Fallamos todos y hemos ganado, que es lo importante”.

Mensaje a la afición: “Es el momento de subirse al barco”

De cara al duelo ante Unionistas, Carlos Ramos lanzó un mensaje directo: “Es el momento de subirse al barco. Los vamos a necesitar mucho. Necesitamos sentir que jugamos en casa”.

El capitán pidió apoyo así a una hinchada que será necesaria a la hora de competir por el play-off. Una ayuda determinante para un Zamora CF cuya lógica interna se mantiene: “Si estamos todos juntos, somos mucho más fuertes”.