Cáceres se cita este domingo con la élite en el gran cierre de la Copa de España de Escalada

Cáceres afronta este domingo la segunda y decisiva jornada de la Copa de España de Escalada después de un sábado que confirmó el tirón de la cita y el potencial del Rocódromo Alberto Ginés como gran sede nacional. Desde primera hora, la Ciudad Deportiva se llenó de escaladores, técnicos, familias y aficionados en una jornada intensa, con ambiente de gran evento y un nivel competitivo muy alto tanto en bloque como en velocidad.

La primera jornada estuvo dedicada a las categorías sub-15, sub-17 y sub-19, que dejaron finales vibrantes y una grada muy metida en la competición. El estreno del rocódromo en una cita de este calibre reforzó la imagen de Cáceres como uno de los escaparates de la escalada española, ya no solo por el atractivo del evento, sino también por disponer de una instalación moderna, específica y preparada para acoger pruebas de máximo nivel.

Galería | Podio primera jornada de la Copa de España de Escalada en Cáceres / Jorge Valiente

Tras ese primer capítulo, la competición entra este domingo en su tramo más esperado con la categoría absoluta como gran protagonista. La clasificatoria de bloque arrancará a las 8.00 horas y abrirá una jornada de alto voltaje que continuará por la tarde con la velocidad. A las 14.00 comenzarán las clasificatorias sub-17 y absoluta de esta disciplina, mientras que las finales de velocidad están previstas para las 16.00. El cierre llegará a las 18.00 con la final absoluta de bloque.

Después de un sábado que dejó espectáculo, emoción y la sensación de que la escalada ha encontrado en Cáceres un escenario ideal para crecer, la jornada dominical se presenta como el gran broche del fin de semana. La ciudad volverá a mirar al muro en una Copa de España que ha reunido a cerca de 300 deportistas y que ha situado a la capital cacereña en el centro del calendario nacional.

Los podios de las diferentes categorías disputadas este sábado fuero:

Bloque

Sub-15 masculino

Markel Korta (Federación Vasca) Bruno Homobono (Federación Madrileña) Svetoslav Flidlider (Federación Catalana)

Sub-15 femenino

Eyne Herrera (Federación Valenciana) Asha Guitart (Federación Catalana) Eva Munill (Federación Catalana)

Sub-17 masculino

Biel Serra (Federación Catalana) Keanu Israel Villatoro (Federación Catalana) Nil Adsuar (Federación Valenciana)

Sub-17 femenino

Celia Calvin (Federación Madrileña) Carlota Merle (Federación Asturiana) Rebeca García (Federación Madrileña)

Sub-19 masculino

Bernat Munné (Federación Catalana) Jan Molist (Federación Catalana) Lucas Pérez (Federación Extremeña)

Velocidad

Sub-15 masculino

Sergio García (Federación Andaluza) Gonzalo Pérez (Federación Castilla La Mancha) Isaac Obregón (Federación Madrileña)

Sub-15 femenino

Isabel Collado (Federación Castilla La Mancha) Luna Villalba (Federación Andaluza) Nerea Ramírez (Federación Castilla La Mancha)

Sub-19 masculino

Hadrián Pérez (Federación Aragonesa) Juan Hernández (Federación Castilla La Mancha) Eric Fernández (Federación Catalana)

Sub-19 femenino