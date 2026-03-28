Zamora CF - Pontevedra CF: Tres puntos vitales para un buen conjunto rojiblanco

El Zamora CF saldó su partido ante el Pontevedra CF con tres puntos de oro. Un botín que logró con justicia en un partido en el que dominó, fue protagonista y mereció no sufrir hasta el final como hizo. Todo fruto de un error y de no haber logrado un tercer tanto que amenazó con producirse antes del 2-1 final.

La importancia del envite se dejó notar desde los primeros minutos. Los dos equipos trataron de llevar la iniciativa, pero sin correr riesgos en ningún momento; al menos, no alguno que pudiera ser fatal. Eso llevó a una primera mitad en la que tanto Fermín como Marqueta apenas tuvieron trabajo. Muchas llegadas, centros y acciones de peligro, pero el balón apenas se dirigió entre los tres palos.

El cuero solo tomó dirección a portería una única vez y fue gol. Márquez evitaba la jugada de estrategia del Pontevedra CF en el último saque de esquina del primer acto y convertía el robo de balón en la lanzadera para un auténtico cohete, Abde. El extremo puso velocidad de crucero tras recibir el pase de su compañero y se lanzó al área rival para, allí, levantar la cabeza y ver que le tocaba caracolear para dejar a dos defensores tirados antes de chutar a la red.

El gol hizo saltar al Ruta de la Plata, que en todos los minutos anteriores, animó a los suyos pese a no tener demasiadas razones para ello. Y es que, hasta entonces, el capítulo de ocasiones rojiblancas era más bien escaso. Arrancó con un córner en el primer minuto de juego que Losada no pudo conectar en el segundo palo con un intento de tijereta y pasó a acumular centros al área. Envíos de Codina, de Sancho y de Márquez... todos sin acierto, sin encontrar rematador y sin inquietar a Marqueta que, hasta el 1-0, solo se puso nervioso por una falta provocada por Márquez en la frontal y ejecutada contra la barrera por Carlos Ramos. Acción que dio lugar a un córner en el que, al apreciar mano, el capitán forzó un "challenge" que el colegiado desestimó.

Pero, si el Zamora CF apenas puso en aprietos a Marqueta, Fermín tampoco tuvo mucha faena que digamos hasta el descanso. El Pontevedra, que buscó con insistencia la espalda de Sergi López y que hizo circular bien el balón hasta tres cuartos de campo, tuvo en dos centros que se pasearon por delante de la meta rojiblanca sus ocasiones más claras. Y eso que sí chutó a portería en varias ocasiones, como una de Gómez desde el lado derecho o un tiro exterior de Gil; pero, todo intento, acababa yéndose por línea de fondo y muy alejado del marco local.

Vista la primera mitad, el duelo prometía ser de esos que se resolverían en los últimos minutos. Un duelo de paciencia, de comprometerse con la defensa y esperar a poder dar el golpe a causa de un fallo rival. Un segundo acto de conocer al ganador de los tres puntos (vitales para ambos) poco antes del pitido final.

El guion fue prácticamente ese, pero no hubo que esperar mucho para el fallo. En el minuto 50, Codina cometía una falta en área rival y Marqueta cometía un error imperdonable que permitía al Zamora CF recuperar el cuero en la frontal del área. Esa zona a la que se asomó Carlos Ramos para anotar el 2-0 a placer e inaugurar su cuenta esta temporada.

Con el 2-0, el equipo de Cano se gustó y disfrutó de minutos muy buenos sobre el verde. De hecho, tuvo varias opciones para ampliar su renta y encarar el final de partido con tranquilidad. Sin embargo, las acciones de Losada, Sancho y Márquez no llegaron a buen puerto y el triple cambio gallego mediado el segundo acto cambió el que parecía un desarrollo lógico.

Luisao, que se había incorporado al juego, enfiló la meta del Zamora CF cuando todo parecía decidido y, con algo de fortuna, acertó a poner el 2-1 a cinco para el final. Un tramo que se hizo largo en el Ruta de la Plata, igual que el tiempo añadido, con los visitantes buscando el empate y los de Cano pasando a defender con uñas y dientes el premio trabajado. Una recompensa que se quedaron, por justicia, si bien en la última acción Fermín tuvo que intervenir para evitar que se volviera a mover el marcador.