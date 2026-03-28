Zamora CF - Pontevedra CF: duelo directo en el Ruta de la Plata

A estas alturas de curso, todos los puntos son decisivos, pero esta tarde el Zamora CF disputa un duelo directo en el que la victoria puede ser clave de cara al futuro y no se puede fallar. Visita el Ruta de la Plata (16.15 horas) un Pontevedra CF con el que los rojiblancos están empatados a 43 puntos, aunque bien es cierto que los gallegos son quintos en la tabla (puestos de play-off) y tienen un encuentro pendiente ante el Arenas. Con las sensaciones algo recuperadas tras los últimos resultados, aunque sabedores de que todavía tienen margen de progresión, el cuadro zamorano quiere dar un nuevo golpe sobre la mesa, aunque para lograrlo todos son conscientes de que hay que hacer "muchas cosas bien" porque el rival no es precisamente de los que concede.

Así lo confirmó el entrenador del cuadro de la capital del Duero que avanzó que durante los más de noventa minutos de encuentro "debemos de tener paciencia" sobre todo "cuando lleguemos a campo contrario porque el Pontevedra es el equipo que menos concede, solo por detrás del Tenerife. Defiende bien en su área y en campo contrario".

Hablando de su rival, que sí es cierto que ha perdido algo de fuelle con cuatro empates consecutivos en los últimos choques disputados, Óscar Cano no escatimó en elogios y expuso que es "un equipo completo que transita a gran velocidad con jugadores de mucha calidad" y que consiguen variar su estructura según el contrincante que tengan enfrente. "Son muy camaleónicos y rinden a gran nivel en diferentes escenarios. Por tanto, nosotros tenemos que hacer muy bien las cosas, no desesperarnos y vigilar bien a los jugadores que marcan la diferencia". Quien no estará en el Ruta de la Plata será uno de los futbolistas clave del Pontevedra, Yelko Pino, aunque esta baja no hace que los zamoranos bajen la guardia porque "tienen recursos suficientes y futbolistas para suplirle", avisó el responsable de banquillo rojiblanco.

Posible once del Zamora CF / LOZ

Por parte del Zamora CF la única baja asegurada es la de Farrell, que todavía no tiene fecha para su regreso. El galés se recupera de un edema óseo y todavía no hay fecha para su regreso porque los dolores no acaban de remitir.

Con este panorama, no se esperan muchos cambios en el once inicial que ponga en juego el granadino, es más, es probable que el equipo titular sea el mismo que el que se vio ante el Madrid Castilla donde fueron protagonistas Fermín Sobrón, Sergi López, Codina, Erik Ruiz, Luismi Luengo, Markel Lozano, Carlos Ramos, Sancho, Abde Damar, Kike Márquez y Mario Losada. De cumplirse este once, queda todavía mucha pólvora en el banquillo y posibles recambios según se ponga el encuentro, y también gana enteros la opción de ver debutar en el Ruta a Diego Moreno.

Se prevé también una buena afluencia de público y que hayan tenido buena repercusión las iniciativas puestas en marcha desde la entidad para estos dos encuentros en casa y es que después de esta cita ante los pontevedreses, llegará el derbi ante Unionistas de Salamanca.