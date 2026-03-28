El Villaralbo compite, pero sale sin nada de Almazán

El CD Villaralbo salió de vacío de su duelo directo frente al SD Almazán, que se impuso por 2-1 y sumó tres puntos que los de Oji merecieron solo tras el descanso y que quedaron en casa en virtud a la eficacia local.

No era un duelo fácil para el CD Villaralbo, pero aun así el equipo luchó hasta el final por hacerse con el triunfo. Eso sí, la entrega y el buen juego tardaron en llegar porque, el inicio de partido, no pudo ser peor y los visitantes tardaron en reaccionar.

Corría el minuto 3 de juego cuando Sergio Santa Cruz aprovechaba un despiste de los azulones para abrir el marcador y poner al SD Almazán por delante. Un gol que melló en la confianza de un CD Villaralbo que no pudo ser el de siempre a lo largo de los siguientes minutos.

Los azulones sufrieron de lo lindo en un primer tiempo físico, dominado por un cuadro local que dominaba el juego posicional y que puso a prueba en varias ocasiones a Miguel. Sin embargo, y pese a varios fallos defensivos, la contienda se mantuvo abierta al paso por vestuarios con el 1-0. Un marcador que SD Almazán pudo ampliar en varias ocasiones antes del paso por vestuarios y que supo manejar en la segunda mitad.

A la vuelta de vestuarios el cambio de actitud en el CD Villaralbo fue evidente. El conjunto de Oji dio un paso adelante y pasó a cortar con más contundencia el juego directo local, recuperando el cuero y generando peligro en área contraria.

El giro en el guion llevó al SD Almazán a recular, defender la renta cosechada y olvidarse de pisar área visitante. Un ejercicio de resistencia que llevó hasta las últimas consecuencias y en el que tuvo éxito.

Todo apuntaba al empate, pero cuando mejor se encontraba el equipo visitante, Óscar puso el 2-0 en la primera gran ocasión del SD Almazán del segundo acto. Un tanto que sentenció el envite, pese a que el CD Villaralbo no renunciara nunca a poder empatar la contienda y consiguiera un último sorbo de esperanza en su búsqueda por los tres puntos con el definitivo 2-1 que firmó Cepeda en el minuto 88.