Fútbol
El Villaralbo compite, pero sale sin nada de Almazán
Un tempranero tanto local obligó al equipo de Oji a ir a remolque toda la contienda, que sentenció el cuadro local al filo del 90 pese al empuje azulón
Área 11
El CD Villaralbo salió de vacío de su duelo directo frente al SD Almazán, que se impuso por 2-1 y sumó tres puntos que los de Oji merecieron solo tras el descanso y que quedaron en casa en virtud a la eficacia local.
No era un duelo fácil para el CD Villaralbo, pero aun así el equipo luchó hasta el final por hacerse con el triunfo. Eso sí, la entrega y el buen juego tardaron en llegar porque, el inicio de partido, no pudo ser peor y los visitantes tardaron en reaccionar.
Corría el minuto 3 de juego cuando Sergio Santa Cruz aprovechaba un despiste de los azulones para abrir el marcador y poner al SD Almazán por delante. Un gol que melló en la confianza de un CD Villaralbo que no pudo ser el de siempre a lo largo de los siguientes minutos.
Los azulones sufrieron de lo lindo en un primer tiempo físico, dominado por un cuadro local que dominaba el juego posicional y que puso a prueba en varias ocasiones a Miguel. Sin embargo, y pese a varios fallos defensivos, la contienda se mantuvo abierta al paso por vestuarios con el 1-0. Un marcador que SD Almazán pudo ampliar en varias ocasiones antes del paso por vestuarios y que supo manejar en la segunda mitad.
A la vuelta de vestuarios el cambio de actitud en el CD Villaralbo fue evidente. El conjunto de Oji dio un paso adelante y pasó a cortar con más contundencia el juego directo local, recuperando el cuero y generando peligro en área contraria.
El giro en el guion llevó al SD Almazán a recular, defender la renta cosechada y olvidarse de pisar área visitante. Un ejercicio de resistencia que llevó hasta las últimas consecuencias y en el que tuvo éxito.
Todo apuntaba al empate, pero cuando mejor se encontraba el equipo visitante, Óscar puso el 2-0 en la primera gran ocasión del SD Almazán del segundo acto. Un tanto que sentenció el envite, pese a que el CD Villaralbo no renunciara nunca a poder empatar la contienda y consiguiera un último sorbo de esperanza en su búsqueda por los tres puntos con el definitivo 2-1 que firmó Cepeda en el minuto 88.
- Los ganaderos zamoranos reciben las primeras ofertas a la baja en el precio de la leche: hasta 7 céntimos menos
- Detenido y puesto en libertad tras una doble violación a una menor en Benavente
- Es una marabunta': preocupación por la proliferación de una mosca alóctona en un pueblo de Sayago
- Un pueblo de Zamora logra captar la atención del Ministerio de Turismo como nuevo destino inteligente
- Procesión del Espíritu Santo de Zamora: el nuevo comienzo, un acierto
- Renfe lo ha vuelto a hacer en Zamora: Ahora no se puede volver de Sanabria en horario laboral
- Un comentario gordofóbico de una empresa zamorana a una influencer de la ciudad hace estallar las redes: 'Lo que para ti es una frase, para otro puede ser mucho más
- Detenidas cinco mujeres de entre 18 y 24 años por la paliza a la benaventana Bianca Lizbeth, Miss Trans Zamora