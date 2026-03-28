Triple derrota zamorana en Regional de Aficionados: El Benavente cae ante La Cistérniga; Noname y Moraleja pierden en casa

Triple derrota zamorana en el inicio de jornada de la Liga Regional de Aficionados con resultados negativos tanto para CD Benavente, Noname y Moraleja CF. Equipos que no pudieron sumar punto alguno en sus diferentes encuentros.

El Benavente sale de vacío de La Cistérniga

El CD Benavente salió de vacío en su visita a La Cistérniga (2-1) en un duelo directo entre dos equipos de la zona media de la tabla que llegaban separados por tan solo un punto. Tras este resultado, la diferencia se amplía a cuatro a favor del conjunto local, en un partido que tuvo dos caras muy diferenciadas.

El inicio fue prometedor para el Benavente, que mostró personalidad, buen trato de balón y claridad en ataque. Ese buen arranque se tradujo en el 0-1, obra de Jorge Fernández, tras una excelente jugada colectiva. La acción nació desde la defensa, progresó por la banda derecha con rápidas triangulaciones y culminó en la frontal con una pared entre André Sousa y el propio Jorge, que finalizó con un disparo preciso a la escuadra.

Sin embargo, el gol no asentó al conjunto visitante, sino que despertó a La Cistérniga. El equipo local comenzó a ganar metros, a dominar la posesión y a generar peligro ante un Benavente que empezó a mostrarse inseguro en defensa. Con el paso de los minutos, el control del partido cambió claramente de manos.

El empate llegó en torno a la media hora en una jugada a balón parado. Iker sacó una falta lateral rasa, casi desde el córner, y Poyete apareció para rematar y batir al portero visitante. Antes del descanso, los locales rozaron el segundo en un mano a mano de Mario que se estrelló en el palo.

En la segunda mitad, el guion se mantuvo. La Cistérniga salió decidida a por la victoria y pronto generó peligro, como en un disparo de Viti que se marchó cerca de la escuadra. El Benavente, por su parte, fue perdiendo presencia ofensiva y apenas lograba inquietar al rival.

El 2-1 llegó en el minuto 75, en una acción bien elaborada por banda. Reyero puso un centro preciso al primer palo que Veintimilla remató de cabeza con un gran giro para hacer el gol de la remontada. El tanto fue especialmente emotivo, ya que el jugador regresaba tras tres meses de lesión.

Poco después, el propio Veintimilla pudo ampliar la ventaja con otro cabezazo que esta vez detuvo el guardameta visitante. El Benavente intentó reaccionar en los minutos finales, pero apenas generó peligro, más allá de un disparo sin complicaciones para la defensa local.

Finalmente, los tres puntos se quedaron en La Cistérniga, en un partido en el que el Benavente fue de más a menos. Tras su victoria la jornada anterior ante el Ciudad Rodrigo, los zamoranos frenan su progresión y ya ponen la mirada en su próximo compromiso, dentro de dos semanas, cuando recibirán en casa al líder, el Salamanca.

Noname y Moraleja CF también se quedan sin puntos

Por su parte, el Noname cayó derrotado a manos del CDF Helmántico en un partido con alternativas en su desarrollo que se decantó en favor de los salmantinos en la recta final con dos goles de Tejado.

Y, en Moraleja del Vino, el Moraleja CF no pudo dar continuidad a su última victoria y cayó derrotado en casa a manos de un CDF Cubillos que aprovechó un par de errores zamoranos en la segunda mitad para hacerse con los tres puntos. El equipo de Óscar Sánchez, con alguna que otra ausencia, plantó cara al octavo clasificado a lo largo de la primera mitad e incluso gozó de alguna ocasión. Sin embargo, su resistencia se vio truncada al inicio del segundo acto, viendo como la derrota terminaba por fraguarse en el minuto 90 del envite